Mercato FC Nantes : Feu vert pour le transfert de ce milieu

À peine revenu de prêt, Yassine Benhattab pourrait déjà quitter le FC Nantes. Le milieu offensif suscite l’intérêt d’Al-Ahly, qui a engagé des discussions avec les Canaris en vue d’un transfert cet été.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab déjà poussé vers la sortie ?

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Le FC Nantes s’active pour dégraisser. Prêté au Stade de Reims la saison dernière, Yassine Benhattab pourrait plier bagage définitivement cet été. À 23 ans, le milieu de terrain nantais ne s’impose pas chez les Canaris, une situation qui précipite aujourd’hui son départ.

Le joueur négocie actuellement avec Al-Ahly. Le géant égyptien cherche à s’offrir le jeune Canari. Les discussions durent depuis plusieurs jours. Selon L’Équipe, le montant du transfert oscillerait entre 2 et 3 millions d’euros, une somme non négligeable pour les finances nantaises.

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En interne, la direction du FC Nantes dément l’existence de ces négociations, selon l’insider Emmanuel Merceron. Nantes a besoin d’argent. Ce chèque de 3 millions d’euros permettrait au club de renflouer ses caisses tout en libérant une place dans un effectif encombré.

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Pour Benhattab, l’exil s’avère tentant, même si sa décision finale n’est pas encore prise. L’affaire pourrait se conclure dans les prochaines semaines. Pris entre la baisse de ses droits TV et l’obligation de rebâtir son groupe, le FC Nantes ne crachera pas sur une telle offre. Le nouveau coach, Michel Der Zakarian a d’autres pépites qui pourront aider le club en Ligue 2 la saison prochaine.