Mercato FC Nantes : Ça chauffe, bras de fer entre Kita et un cadre !  

La tension monte d’un cran entre les dirigeants du FC Nantes et Mostafa Mohamed pendant ce mercato estival. L’attaquant égyptien pique une colère noire.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed en colère !

La suite après cette publicité

Le FC Nantes voulait du calme pour reconstruire après sa relégation. C’est raté. Un clash éclate déjà chez les Canaris : le cas Mostafa Mohamed secoue le club. Selon l’insider Emmanuel Merceron, l’attaquant égyptien boude le groupe. Il s’oppose frontalement à sa direction pour une histoire de sous.

Le problème ? Une baisse de sa rémunération. Son salaire chute de moitié, une conséquence de la descente en Ligue 2. L’avant-centre feindrait de découvrir la douloureuse réalité aujourd’hui. Pourtant, cette clause figurait noir sur blanc dans son contrat. Il l’avait signée.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Deux destinations s’offrent à un buteur du FCN

À voir

Mercato ASSE : Accord total pour le transfert d’un Danois

Les dirigeants du FC Nantes ne comprennent pas l’attitude du joueur. Comment peut-il contester un engagement écrit et validé ? Les clubs relégués doivent réduire leur masse salariale. C’est une question de survie financière pour compenser la perte des droits TV.

Après une saison difficile, le FC Nantes n’a pas de temps à perdre. Les dirigeants doivent alléger l’effectif, réaliser plusieurs ventes et bâtir une équipe capable de viser une remontée dans l’élite à la fin de la campagne prochaine.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Feu vert pour le transfert de ce milieu

Mercato FC Nantes : Der Zakarian obtient un nouveau renfort

À voir

PSG: Nouvelle confirmation pour le transfert de Yan Diomande

La situation de Mostafa Mohamed tombe au plus mauvais moment. Il risque de ralentir les discussions autour d’un départ. Certes, des portes de sortie existent. Le club turc de Samsunspor s’intéresse de près à l’Égyptien et des discussions ont débuté. Mais ce bras de fer bloque tout. Tant que l’attaquant s’entête, les dirigeants nantais ne pourront rien finaliser.