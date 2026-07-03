Mercato ASSE : Un gros indice tombe pour le gardien de but

Le gardien de but annoncé à l’ASSE fait ses valises pour rejoindre les Verts. Un gros indice en provenance de Norvège le confirme.

Mercato : Mamour Ndiaye écarté contre Lillestrøm SK, pour rejoindre l’ASSE

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L’ASSE a trouvé le gardien de but idéal pour apporter la concurrence à Gautier Larsonneur. Il s’agit de Mamour Ndiaye de Sarpsborg 08 en Norvège. Comme annoncé son transfert du club norvégien est presque bouclé. Il est même impatient de rejoindre les Verts après avoir ignoré l’intérêt de Fanck Haise, entraîneur du Stade Rennais.

Le jeune portier de 20 ans a déjà rangé affaires pour rejoindre l’équipe Saint-Etienne. Selon les informations du média norvégien TV2, il n’a pas le déplacement à Lillestrøm pour le match amical contre « Les Canaris », ce vendredi. Gardien titulaire de Sarpsborg 08, il n’est pourtant pas blessé.

Si l’on en croit les indiscrétions de la source, son absence pour cette rencontre est relative à l’imminence de son transfert à l’ASSE. Il faut noter que le club norvégien avait repoussé une première offre de Kilmer Sports Ventures, jugée insuffisante. Toutefois, les négociations ont avancé depuis, d’après la Chaîne de télévision. Elles devraient déboucher rapidement sur un accord dans les prochaines heures.

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Sauf revirement extraordinaire, Mamour Ndiaye devrait être la troisième recrue estivale du club stéphanois. Il devrait débarquer dans el Forez à la suite de Sohaib Naïr (défenseur central), engagé officiellement lundi, et Jakob Breum (ailier gauche, 22 ans) annoncé en visite médicale, après l’accord total conclu avec son club (Go Ahead Eagles) aux Pays-Bas.