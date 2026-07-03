Mercato ASSE : Revirement inattendu pour Pierre Ekwah ?

Le dossier Pierre Ekwah pourrait connaître un rebondissement à l’ASSE. Alors qu’il était parti pour quitter le club, la direction stéphanoise songerait à son intégration.

ASSE Mercato : Pierre Ekwah sur les tablettes d’Anderlecht et du Celtic

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De retour à l’entraînement de l’ASSE, après un prêt à Watford FC pendant la deuxième moitié de la saison dernière, Pierre Ekwah est toujours enclin à quitter le club ligérien. Il ne veut pas évoluer en Ligue 2 et espère trouver une porte de sortie avec la Direction stéphanoise, après le bras de fer de la saison dernière.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le milieu de terrain est visé par le RSC Anderlecht en Belgique. Le Celtic Glasgow fait également partie des clubs qui ont coché son nom cet été.

Huss Fahmy prêt à bloquer Pierre Ekwah à Saint-Etienne

Mais contre toute attente, un revirement est évoqué pour le joueur désireux de partir. Peuple-Vert croit savoir que Huss Fahmy envisage de l’intégrer dans l’équipe du nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, à la place d’Abdoulaye Kanté, retourné à Middlesbrough FC à l’issue de son prêt.

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À en croire le média spécialisé, le dirigeant stéphanois « n’est pas forcément enclin à lâcher Pierre Ekwah qu’il considère comme un atout potentiel pour l’équipe de Ian Cathro, et pas uniquement comme un actif à monétiser ».

Sauf que le Franco-Camerounais n’a pas changé de position, comme le souligne la source. Après sa mise à l’écart du groupe professionnel, la saison dernière, et son prêt à Watford où il n’a joué que 7 bouts de matchs, il n’a pas l’intention de porter le maillot Vert en Ligue 2. Le maintenir à l’ASSE contre son gré serait donc contre-productif.

Un choix contre-productif avec Lucas Stassin !

Le cas de Lucas Stassin est un exemple palpable. Il a raté sa saison, notamment la première moitié, après avoir été empêché de partir. Il n’avait marqué que 4 buts en 21 matchs disputés jusqu’à la 24e journée de championnat.

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Pour rappel, Pierre Ekwah est sous contrat avec le club ligérien jusqu’au 30 juin 2028. Lors de son transfert définitif de Sunderland, Kilmer Sports Ventures a déboursé 6 millions d’euros l’été dernier. Mais le natif de Massy et son clan estiment qu’ils n’étaient pas d’accord pour la levée de l’option d’achat, à cause de la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2.