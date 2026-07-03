Mercato OL : Lyon s’offre un top défenseur international

Bouclé depuis quelques jours, le transfert de Mohamed Ouédraogo à l’OL est maintenant officiel. Il est le cinquième renfort de Lyon cet été.

Mercato : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL jusqu’en 2031

La suite après cette publicité

L’OL a enregistré la signature d’une cinquième recrue estivale, ce vendredi. Mohamed Ouédraogo, tombé d’accord avec Matthieu Louis-Jean (Directeur sportif) depuis plusieurs jours, est finalement transféré de SCR Altach en Autriche. Il a signé un contrat de cinq saisons, jusqu’en juin 2031.

Le transfert du défenseur s’élève à 2,2 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 0,6 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future. Le nouvel arrière latéral gauche de l’Olympique Lyonnais sort d’une saison pleine avec son club.

Signer à l’OL, c’est aussi offrir un magnifique cadeau à son papa ❤️💙



Entre fierté, attachement au club et ambition, Mohamed Ouédraogo se confie sur cette nouvelle étape de sa carrière sous les couleurs lyonnaises 🔴🔵



Sa première interview est à découvrir ici ⤵️… pic.twitter.com/fVac3MNnBH — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2026

Il a disputé 29 matchs et a été titulaire autant fois en 32 journées de Bundesliga autrichienne. C’est donc un crack qui débarque à Lyon, au poste où il y a déjà Nicolas Tagliafico (33 ans) et Abner Vinicius (26 ans).

Formé au Majestic SC au Burkina Faso, Mohamed Ouédraogo avait rejoint le SCR Altach en février 2023. Après un passage au sein de l’équipe des jeunes, il a intégré l’équipe première en février 2024 et s’y est imposé progressivement. International Burkina depuis 2024, la recrue de l’OL compte 9 sélections avec les Étalons.

Ouédraogo : « Rejoindre l’Olympique Lyonnais est un rêve qui devient réalité »

Le joueur de 23 ans se réjouit de sa signature chez les Gones. « C’est incroyable pour moi de signer à l’Olympique Lyonnais. J’ai toujours beaucoup regardé cette équipe, car mon papa était un grand supporter de l’OL. Rejoindre ce club aujourd’hui représente énormément pour moi, c’est un rêve qui devient réalité. J’ai eu beaucoup d’échanges avec la direction et le coach ces derniers jours et tout s’est fait assez vite. Je vais tout donner sur le terrain et j’espère contribuer à la réussite de l’équipe », a-t-il déclaré.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Une quatrième recrue signe à Lyon

À voir

Mercato OM : Accord proche pour une vente record à Marseille

Mercato OL : Lyon prépare une arrivée surprise en attaque

Mohamed Ouédraogo arrive à l’Olympique Lyonnais à la suite de Kaïl Boudache, Noham Kamara, Mads Bidstrup et Julien Duranville.