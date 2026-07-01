Mercato OL : Une recrue annonce son arrivée imminente à Lyon

Recrue estivale de l’OL, Julien Duranville a annoncé son départ officiel du Borussia Dortmund. Son arrivée à Lyon est imminente.

Mercato : Duranville fait ses adieux à Dortmund et se met en route vers l’OL

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L’OL a entamé la préparation estivale avec Kaïl Boudache et Noham Kamara, les premières recrues du club de cet été. Le premier est arrivé libre de l’OGC Nice, tandis que le deuxième a été transféré définitivement du PSG. Julien Duranville devrait être la troisième recrue estivale des Gones.

Son transfert, bouclé depuis quelques jours, est désormais officiel. Il l’a officialisé lui-même dans un message d’adieu au Borussia Dortmund. « Mon temps au BVB est terminé », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

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« Ce fut un honneur de porter ces couleurs et de représenter cette formation. Je suis incroyablement reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu et aidé tout au long de cette aventure. Merci pour tout », a déclaré l’ailier gauche.

Un renfort offensif pour l’Olympique Lyonnais

L’Olympique Lyonnais s’est offert les services de l’International belge (2 sélections) contre un montant estimé à 5,5 M€, hors bonus, soit près de sa valeur marchande actuelle, qui est estimé à 6 M€ par Tranfermarkt. Il devrait s’engager officiellement avec le club rhodanien pour les cinq prochaines années, jusqu’en juin 2031.

Notons que Julien Duranville n’entrait pas dans les plans de Niko Kovac. Il était prêté au FC Bâle en Suisse pendant la deuxième moitié de la saison dernière. Il vient renforcer l’équipe de Paulo Fonseca, qui a perdu plusieurs joueurs offensifs : Endrick (retourné au Real Mardid), Rachid Ghezzal (libre), Afonso Moreira (transféré à Leverkusen), Roman Yaremchuk et Adam Karabec (options d’achat non levées).

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