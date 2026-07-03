Mercato OL : Lyon prépare une arrivée surprise en attaque

L’OL entre dans une nouvelle phase de son mercato estival après avoir obtenu davantage de visibilité sur sa situation financière. Le club rhodanien s’active désormais pour renforcer son secteur offensif et un jeune attaquant qui évolue en Écosse figure désormais parmi les priorités des dirigeants lyonnais.

‎Mercato OL : Youssef Chermiti, une piste qui prend de l’ampleur à Lyon

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‎Selon les informations de Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais a intensifié son intérêt pour Youssef Chermiti. Âgé de 22 ans, le puissant avant-centre des Glasgow Rangers répond au profil recherché pour succéder à Endrick, dont le prêt est arrivé à son terme et qui est déjà de retour au Real Madrid.

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‎L’international espoir portugais sort d’un exercice convaincant avec 15 réalisations et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Son gabarit imposant, sa capacité à jouer en point d’appui et son efficacité dans la surface séduisent particulièrement la cellule de recrutement lyonnaise, qui voit en lui un joueur capable de franchir un cap en Ligue 1.

‎Lyon affine sa stratégie sur le marché

Après plusieurs saisons marquées par des investissements parfois contestés, le club cible désormais des joueurs jeunes, déjà performants et qui disposent d’une importante marge de progression. Le championnat écossais est devenu un marché particulièrement observé par les recruteurs lyonnais.

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‎Toujours selon Foot Mercato, des premiers échanges ont été engagés entre les différentes parties. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Rangers, Chermiti est valorisé autour de 15 millions d’euros, tandis que Lyon réfléchirait à une proposition inférieure à 20 millions d’euros, bonus compris, afin de convaincre le club écossais.

‎Un recrutement qui pourrait lancer le mercato lyonnais

‎Ce dossier ne constitue qu’une étape dans un été qui s’annonce particulièrement animé. L’OL a déjà renforcé son entrejeu avec l’arrivée de Mads Bidstrup et a également enregistré la signature de Julien Duranville, preuve que les dirigeants souhaitent construire un effectif plus compétitif sur plusieurs lignes.

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‎La recherche d’un numéro 9 reste toutefois la priorité absolue. Si les discussions aboutissent, Lyon pourrait tenir un attaquant capable d’incarner le futur du projet rhodanien tout en répondant immédiatement aux exigences de la Ligue 1.