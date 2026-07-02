Mercato OL : Une quatrième recrue signe à Lyon

L’OL tient sa quatrième recrue estivale. Comme annoncé, elle débarque du Borussia Dortmund et a signé un contrat de longue durée.

Mercato : Julien Duranville s’engage à l’OL en provenance de Dortmund

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Quelques heures après ses adieux au Borussia Dortmund, Julien Duranville a rejoint l’OL comme pressenti. Il est la quatrième recrue du club rhodanien, après Kaïl Boudache, Noham Kamara et Mads Bidstrup. Il s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’en juin 2031, comme annoncé.

Lyon précise dans son communiqué officiel que l’indemnité de transfert de l’attaquant de 20 ans s’élève à 5 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

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« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer de l’arrivée Julien Duranville, A seulement 20 ans, il dispose encore d’une importante marge de progression et correspond pleinement au profil recherché par Lyon où il retrouvera ses compatriotes Malick Fofana et Orel Mangala », a justifié le club racheté par Michele Kang.

Julien, c'est juste un mec chill qui réalise son rêve de gosse 🤷‍♂️



Sa première interview est à retrouver ici 🔴🔵⤵️https://t.co/41hS4FTax1 pic.twitter.com/RM92RsHRU7 — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2026

Duranville : « Je suis très content de rejoindre l’Olympique Lyonnais »

L’ailier International belge (2 sélections) se réjouit de signer chez les Gones, qui sont qualifiés pour la coupe d’Europe cette saison.

« Je suis très content de rejoindre l’OL. J’ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses et je me suis rapidement projeté dans ce club. J’aimerais m’inspirer d’un autre Belge, Malick Fofana, que j’apprécie beaucoup », a-t-il déclaré dans ses premiers propos à Lyon.

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Formé au RSC Anderlecht, Julien Duranville a fait ses débuts dans le championnat belge (Jupiler Pro League) avant de rejoindre le Borussia Dortmund et la Bundesliga en janvier 2023. La saison dernière, il était prêté au FC Bâle (en Suisse) entre janvier et juin 2026.