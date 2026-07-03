Mercato ASSE : Jakob Breum renforce Saint-Etienne après Naïr

La deuxième recrue de l’ASSE cet été, après Sohaib Naïr est arrivée. C’est un milieu offensif en provenance de Go Ahead Eagles.

Mercato : Jakob Breum signe jusqu’en juin 2030

La suite après cette publicité

L’ASSE accélère son mercato avec la signature de Jakob Breum, ce vendredi. Originaire du Danemark, il débarque du championnat néerlandais où il a évolué ses trois dernières saisons, soit depuis juillet 2023 avec Go Ahead Eagles.

Le joueur de 22 ans s’est engagé avec le club stéphanois pour quatre saisons, jusqu’en juin 2030. Il portera le maillot floqué du numéro 10 à Saint-Etienne. C’est un véritable renfort qui rejoint l’équipe d’Ian Cathro en Ligue 2, car il sort d’une saison réussie, marqué par 6 buts et 6 passe décisives en 28 matchs disputés en Eredivisie. Jakob Breum a également disputé la Ligue Europa, soit six rencontres précisément.

Breum : « Je suis très heureux de rejoindre un très grand club »

La deuxième recrue des Verts est heureuse de signer chez les Verts. « Je suis très heureux de rejoindre un très grand club, l’un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. Je suis un joueur à l’état d’esprit offensif, qui adore jouer vers l’avant, attaquer et créer des situations de buts pour mes coéquipiers afin de faire gagner mon équipe. Je souhaite vraiment apporter mes qualités à ce groupe qui a l’ambition d’être promu en fin de saison et je ferai de mon mieux pour ce club. J’ai hâte de rencontrer ce Peuple Vert et j’espère qu’ils apprécieront mes qualités sur le terrain », a-t-il déclaré.

À voir

William Saliba après Akliouche ? Le PSG enflamme le Mercato

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : « Jakob correspond au profil qu’on recherchait pour renforcer notre secteur offensif. À savoir : un joueur capable de faire des différences sur le dernier tiers du terrain et d’être décisif. Les qualités techniques à la passe et dans le maniement du ballon qu’il a montrées pendant ses trois dernières saisons correspondent aux idées de jeu d’Ian Cathro. »