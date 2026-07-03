Mercato ASSE : Alerte, c’est le grand ménage à Saint-Etienne

L’ASSE a décidé de construire une renouvelle équipe des Vertes, après la relégation en deuxième division. Presque tout l’effectif de la saison dernière a été remercié.

Mercato : L’ASSE remercie 18 Vertes

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La Direction de l’ASSE a décidé de faire le grand ménage au sein de son équipe féminine, reléguée en Seconde Ligue. À la suite des départs déjà officialisés par certaines joueuses, le club a annoncé officiellement le départ de 18 Amazones. C’est quasiment tout l’effectif professionnel féminin.

Ces départs concernent des joueuses qui ont passé plusieurs saisons au club. Elles ont reçu un chaleureusement remerciement de la part de la Direction.

« Le club adresse un remerciement particulier à Chloé Tapia, Alexandria Lamontagne, Amandine Pierre-Louis, Morgane Belkhiter, Lisa Martinez et Marion Romanelli. Des joueuses qui voient leur route s’éloigner du Forez après plusieurs saisons à porter le mailot vert avec engagement », a communiqué l’AS Saint-Etienne.

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Outre ces Vertes, ayant participé aux différentes étapes du projet sportif stéphanois durant plusieurs années, celles qui sont arrivées l’été dernier, à la faveur de la montée en Première Ligue, ont aussi été libérées.

« Le club tient également à remercier Alice Pinguet, Ina Kristoffersen, Aleksandra Gajic, Kedie Johnson, Moira Kelley, Hallie Meadows, Déborah Bien-Aimé, Laura Hermann, Kaylan Bradford-Williams, Sofie Hornemann, Nikolina Istocki et Welma Fon, pour leur investissement sous la tunique Verte lors de la saison écoulée », a fait savoir l’ASSE féminin.

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