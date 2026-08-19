OL : C1, Fonseca apprécie le match nul contre Fenerbahçe

L’OL a accroché Fenerbahçe (1-1) à Istanbul, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Pour Paulo Fonseca, c’est un bon résultat.

OL : Fonseca satisfait d’un match presque parfait contre Fenerbahçe

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L’OL n’a pas concédé de défaite lors du match aller contre Fenerbahçe, mardi, en Turquie. Le club rhodanien aurait même pu remporter cette rencontre, car il a mené son adversaire, qui était poussé par tout le stade Sükrü Saraçoglu.

La recrue Loïs Openda avait donné l’avantage à Lyon peu avant la pause (0-1, 40e). Mais les Gones se sont fait rejoindre dès la reprise. Mason Greenwood, lui aussi recrue estivale du, a égalisé pour « Les Canaris Jaunes », seulement 2 minutes après la mi-temps (1-1, 47e).

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Dans sa réaction d’après-match, Paulo Fonseca ne cache pas sa satisfaction. « On a réalisé un bon match. […]. Notre équipe a joué avec énormément de courage et, tactiquement, nous avons livré un match presque parfait face à une très grande équipe », a-t-il apprécié.

Fonseca : « Nous avons été fort mentalement… avec de la personnalité et du caractère »

Contrairement au capitaine Corentin Tolisso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais ne regrette pas l’égalisation du « Fener », qui regorge de nombreuses stars.

« Nous étions venus en Turquie pour jouer notre jeu, pas pour défendre. Nous savions qu’il était dangereux d’affronter Fenerbahçe, une équipe qui possède de fortes individualités […]. Pour disputer ce genre de rencontre, il faut être fort mentalement. Les joueurs ont affiché de la personnalité et du caractère pendant tout le match. Nous avons fait ce que nous avions préparé », a souligné le technicien portugais.

Un appel lancé aux supporters de Lyon pour le match retour décisif

Les deux clubs gardent donc leurs chances intactes avant le décisif match retour, prévu le mercredi 26 août à Décines. L’OL aura certes l’avantage du terrain, mais cela ne lui garantit pas la victoire.

« Nous aborderons le match retour à la maison de la meilleure manière possible. Nous pouvons retrouver la même ambiance, avec un stade qui nous soutiendra jusqu’à la dernière seconde, car la qualification se jouera jusqu’à la dernière minute. Nous aurons besoin de nos supporters, comme Fenerbahçe a pu compter sur les siens. Ensemble, nous voulons créer un moment historique pour le club », a déclaré Paulo Fonseca.

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Il faut indiquer que le vainqueur du match retour sera qualifié pour la phase de ligue de la Ligue des champions, avec à la clé : un chèque de 18,6 millions d’euros de l’UEFA avant le début de la compétition.