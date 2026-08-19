OM : Coup dur pour Bruno Genesio avant le RC Strasbourg !

48 heures avant le choc OM-RC Strasbourg, Bruno Genesio et ses hommes ont repris le chemin de l’entraînement. Une séance marquée par deux absents de taille.

OM-RC Strasbourg : Bruno Genesio enregistre deux absents

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La Ligue 1 repend ce vendredi avec un choc très attendu au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille tentera de vaincre le RC Strasbourg. Deux jours avant ce choc, Bruno Genesio et ses hommes peaufinent leurs derniers réglages. L’entraîneur de l’OM a enregistré des retours notables lors de cette séance d’entraînement.

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Il pourra finalement compte sur Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd, tous deux opérationnels pour ce premier duel de la saison. Bruno Genesio devra aussi composer avec des indisponibilités de taille. Bruno Blanzat le confirme, Leonardo Balerdi manquait à l’appel. Le défenseur argentin avait été pris à partie par une frange des supporters lors de l’amicale face à l’Atlético de Madrid.

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Les infos de La Commanderie à deux jours du début de la saison de L1.

Absents: Balerdi et Kondogbia.

Aguerd est là.

Timber suspendu.

Vélodrome à guichets fermés.

OM-Strasbourg à vivre sur @ici_provence vendredi dès 20h45.#OM@OM_Officiel pic.twitter.com/9fyzkN6Bd6 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) August 19, 2026

Il fait actuellement l’objet de rumeurs insistantes l’envoyant vers la Premier League. Le capitaine de l’OM aurait été proposé du côté de Fulham. Geoffrey Kondogbia a lui aussi manqué la séance du jour. Bruno Genesio devra donc rapidement trouver des solutions pour les remplacer avant ce premier rendez-vous de la saison.