Mercato : Le Stade Rennais dégote un phénomène français

Le Stade Rennais pourrait encore renforcer sa défense avant la fermeture du mercato estival. Parmi les pistes étudiées par le club breton figure William Mikelbrencis.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne William Mikelbrencis

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Un latéral droit libre de tout contrat est dans le viseur du Stade Rennais. Libéré par Hambourg le 30 juin dernier, William Mikelbrencis attire l’attention des dirigeants bretons pour ce mercato estival.

Franck Haise cherche à renforcer sa défense, et le profil du Français de 22 ans colle aux besoins du club. Libre de s’engager où il le souhaite, l’ancien joueur du FC Metz représente une opportunité financière idéale. Selon les indiscrétions, le club breton étudie de très près cette option.

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La concurrence s’annonce toutefois rude. Le FC Valence et Le Havre suivent aussi le dossier, ce qui pourrait compliquer la tâche de Rennes. Sur le terrain, Mikelbrencis sort d’une campagne solide. Avec 26 matchs joués et 4 passes décisives la saison passée, le latéral démontre un apport offensif précieux sur son aile droite.

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Sa polyvalence et sa marge de progression séduisent le board rennais. Pour devancer ses rivaux, le Stade Rennais doit agir très prochainement. Mikelbrencis aura l’embarras du choix pour sa future destination, mais l’intérêt breton pourrait accélérer les négociations dans les prochains jours.