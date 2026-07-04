Mercato Stade Rennais : Le détail qui a convaincu Mayenda

‎‎Eliezer Mayenda s’apprête à franchir une étape majeure de sa carrière en rejoignant le Stade Rennais, séduit par un projet sportif qui a fait la différence au moment décisif. Derrière ce choix se cache pourtant un élément moins visible, mais déterminant : les recommandations de plusieurs anciens du club breton, qui ont pesé dans sa réflexion.

Mercato Stade Rennais : ‎Des conseils qui ont fait pencher la balance pour Mayenda

La suite après cette publicité

‎À l’heure de choisir sa prochaine destination, Eliezer Mayenda ne s’est pas uniquement arrêté aux chiffres ou à la réputation des clubs intéressés. L’attaquant espagnol a pris le temps d’échanger avec des personnes qui connaissent parfaitement l’environnement rennais avant de donner son accord.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Tout est OK pour ce gros transfert !

‎Selon les informations relayées par Jonathan sur X, trois anciens du Stade Rennais ont joué un rôle majeur : Enzo Le Fée, Wilson Isidor et Régis Le Bris. Tous ont partagé leur expérience du club, ce qui a contribué à rassurer le joueur sur le projet proposé par les dirigeants bretons.

‎Rennes confirme la force de son projet

‎Face à la concurrence du FC Porto, le Stade Rennais a réussi à faire la différence pour Mayenda grâce à la cohérence de son projet sportif. Cette stratégie confirme que le club mise autant sur son identité que sur son attractivité pour convaincre de jeunes talents à fort potentiel.

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Mercato : Le Stade Rennais et Toulouse préparent un deal incroyable !

À voir

ASSE : KSV boucle un départ surprise à Saint-Etienne !

Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack quitte Rennes

‎Le transfert, estimé à environ 20 millions d’euros hors bonus, n’attend plus que les dernières formalités, notamment la visite médicale et la signature du contrat. L’officialisation est désormais attendue dans les prochains jours. ‎Ce dossier confirme une réalité de plus en plus visible sur le marché des transferts : les témoignages d’anciens joueurs peuvent avoir autant d’impact qu’une proposition financière.