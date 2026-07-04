Mercato Stade Rennais : Le détail qui a convaincu Mayenda

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Eliezer Mayenda s’apprête à franchir une étape majeure de sa carrière en rejoignant le Stade Rennais, séduit par un projet sportif qui a fait la différence au moment décisif. Derrière ce choix se cache pourtant un élément moins visible, mais déterminant : les recommandations de plusieurs anciens du club breton, qui ont pesé dans sa réflexion.
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À l’heure de choisir sa prochaine destination, Eliezer Mayenda ne s’est pas uniquement arrêté aux chiffres ou à la réputation des clubs intéressés. L’attaquant espagnol a pris le temps d’échanger avec des personnes qui connaissent parfaitement l’environnement rennais avant de donner son accord.
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Selon les informations relayées par Jonathan sur X, trois anciens du Stade Rennais ont joué un rôle majeur : Enzo Le Fée, Wilson Isidor et Régis Le Bris. Tous ont partagé leur expérience du club, ce qui a contribué à rassurer le joueur sur le projet proposé par les dirigeants bretons.
Rennes confirme la force de son projet
Face à la concurrence du FC Porto, le Stade Rennais a réussi à faire la différence pour Mayenda grâce à la cohérence de son projet sportif. Cette stratégie confirme que le club mise autant sur son identité que sur son attractivité pour convaincre de jeunes talents à fort potentiel.
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Le transfert, estimé à environ 20 millions d’euros hors bonus, n’attend plus que les dernières formalités, notamment la visite médicale et la signature du contrat. L’officialisation est désormais attendue dans les prochains jours. Ce dossier confirme une réalité de plus en plus visible sur le marché des transferts : les témoignages d’anciens joueurs peuvent avoir autant d’impact qu’une proposition financière.