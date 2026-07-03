Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack quitte Rennes  

Un jeune crack du Stade Rennais plie ses bagages pendant ce mercato estival. Il est envoyé en prêt en Normandie.

Mercato Stade Renais : Mathys Silistrie quitte le navire

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Changement de club pour Mathys Silistrie. Barré au Stade Rennais, le jeune gardien plie bagage. L’arrivée de Nicolas Lemaître est venue bouleverser la hiérarchie des portiers rennais, poussant la doublure de Brice Samba vers la sortie. Pour grapiller du temps de jeu, Silistrie va s’exiler temporairement.

Formé au Stade Rennais et verrouillé jusqu’en 2029, le gardien sort d’une saison frustrante. Il a disputé deux matchs chauds cette saison contre le RC Lens et Marseille. Impossible de le laisser cirer le banc de touche la saison prochaine.

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Selon les informations de Le Parisien, le portier de 20 ans va rebondir en prêt à Quevilly‑Rouen Métropole. En Normandie, un statut de numéro 1 l’attend afin de disputer, enfin, une saison complète. Rennes sécurise ses arrières.

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Pour assurer le rôle de doublure officielle de Brice Samba lors de cette saison 2026‑2027, les dirigeants bretons ont recruté Nicolas Lemaître. Plus mûr, plus fiable et fort d’une solide expérience, le nouveau numéro 2 a les atouts pour faire le job en Bretagne. Cette arrivée va permettre aux Rouge et Noir d’aborder sereinement le championnat, tout en offrant à Silistrie un tremplin idéal pour s’aguerrir.