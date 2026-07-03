Mercato Stade Rennais : Tout est OK pour ce gros transfert !  

Les dirigeants du Stade Rennais bouclent un nouveau dossier. Un accord est conclu pour l’arrivée d’une nouvelle gâchette offensive.

Mercato Stade Rennais : Eliezer Mayenda arrive !

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Cinquième recrue en vue pour le Stade Rennais. Le club breton accélère son mercato estival. Un accord total existe désormais avec Sunderland pour le transfert d’Eliezer Mayenda. Montant de l’opération : 22 millions d’euros fixes, plus 3 millions d’euros de bonus.

Franck Haise voulait un effectif compétitif avant la reprise, et ses dirigeants s’exécutent sans attendre. Ce jeune attaquant espagnol de 20 ans pourrait devenir le prochain roi du Roazhon Park. Il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu en Premier League la saison dernière, mais il a montré qu’il a de talent.

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Les dirigeants finalisent actuellement les derniers détails contractuels. Dès que tout sera signé, le joueur sera officiellement le cinquième renfort de l’été. Le calendrier s’accélère également en coulisses. Rennes organise une conférence de presse mardi 7 juillet. Cet événement permettra de présenter officiellement les quatre premières recrues aux supporters.

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Il s’agit d’Adrien Thomasson (ex-RC Lens), d’Issa Soumaré (ex-Le Havre), de Gonçalo Oliveira (ex-Benfica) et de Nicolas Lemaitre (ex-Troyes). Si le dossier Mayenda se boucle dans les prochaines heures, l’attaquant espagnol pourrait intégrer aussi cette présentation collective.