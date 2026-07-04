Mercato : Le Stade Rennais et Toulouse préparent un deal incroyable !  

Grand ménage en défense au Stade Rennais pendant ce mercato estival. Deux rocs sont poussés vers la sortie. Toulouse veut accueillir l’un d’entre eux.

Mercato Stade Rennais : Deux gros départs programmés ?

La suite après cette publicité

Après le dossier chaud des arrivées, le Stade Rennais doit maintenant accélérer le dégraissage de son secteur défensif. Deux départs de poids se précisent.

Toulouse pousse fort pour Alidu Seidu. Le défenseur ghanéen de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2029, plaît au Téfécé. Ce transfert s’accélère suite au départ probable de Djibril Sidibé de la ville rose. Le Stade Rennais réclame environ 6 millions d’euros pour céder son joueur.

À voir

Mercato OL : Du nouveau sur la piste menant vers Loïs Openda

La position de Franck Haise sur ce dossier est connue. Le technicien breton estime beaucoup l’engagement d’Alidu Seidu. Mais le coach ne lui garantit aucun statut de titulaire indiscutable pour la saison prochaine. Face à ce manque de garanties, l’ancien Clermontois souhaite rebondir. Toulouse lui offre cette opportunité idéale : redevenir le pilier d’un projet solide en Ligue 1.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est bouclé, un crack en route pour Rennes

Rennes et Toulouse pourraient procéder à un échange. Les pensionnaires du Roazhon Park craquent pour Charlie Cresswell. Ce jeune défenseur des Violets livre de solides performances. Toulouse demande 25 millions d’euros plus 3 millions de bonus pour céder l’Anglais. Les négociations avancent entre les différentes parties.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Tout est OK pour ce gros transfert !

À voir

Mercato OM : 80 M€, Lorenzi prépare trois ventes surprises

Mercato: L’OL prépare un vilain tour contre le Stade Rennais

Outre ces deux dossiers, le Stade Rennais prépare un autre coup. Le cas de Warmed Omari est aussi sur la table. Le jeune défenseur central ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Le board rennais souhaite reconstruire sa charnière et attend de voir quelles propositions arriveront concrètement dans les prochains jours. La direction gère ces cas pour finaliser ses priorités de recrutement.