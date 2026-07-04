Mercato ASSE : Cathro tient l’attaquant au profil parfait

‎‎L’ASSE accélère son mercato avec une recrue qui coche toutes les cases du projet de Ian Cathro. L’arrivée de Jakob Breum illustre la volonté des Verts de bâtir une attaque plus créative et plus efficace dès cette saison.

‎Mercato ASSE : Jakob Breum, un joueur taillé pour le projet Cathro

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‎L’ASSE n’a pas recruté Jakob Breum par hasard. Le milieu offensif danois répond aux critères définis par le staff pour dynamiser le jeu dans les trente derniers mètres. ‎Loïc Perrin l’a d’ailleurs expliqué sans détour lors de la présentation officielle de la nouvelle recrue stéphanoise.

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« Jakob correspond au profil qu’on recherchait pour renforcer notre secteur offensif », a expliqué le directeur sportif du club du Forez. Une déclaration qui confirme que ce transfert s’inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie. Loïc Perrin a également détaillé les qualités qui ont convaincu les dirigeants stéphanois.

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« Un joueur capable de faire des différences sur le dernier tiers du terrain et d’être décisif », a-t-il souligné, avant d’ajouter que « les qualités techniques à la passe et dans le maniement du ballon qu’il a montrées pendant ses trois dernières saisons correspondent aux idées de jeu d’Ian Cathro ».