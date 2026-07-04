ASSE : KSV boucle un départ surprise à Saint-Etienne !

L’ASSE voit son organigramme évoluer une nouvelle fois avec un départ aussi rapide qu’inattendu. Quelques mois seulement après son arrivée, Simon Graillon s’apprête à quitter ses fonctions, un mouvement qui oblige déjà les dirigeants de Kilmer Sports Ventures à repenser une organisation encore en pleine construction.

ASSE : ‎Une mission écourtée contre toute attente

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‎Recruté en février afin d’assurer le lien entre le club et ses supporters, Simon Graillon ne poursuivra finalement pas l’aventure dans le Forez. D’après les informations publiées par Le Progrès, son départ est désormais acté alors même que son travail était apprécié au sein de l’institution stéphanoise.

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‎Cette décision étonne tant la fonction occupée dépasse largement le cadre administratif. Dans un club où la passion populaire rythme le quotidien, le référent supporters constitue un interlocuteur privilégié entre la direction, les groupes de supporters et les autorités chargées de la sécurité.

‎Un poste stratégique qui ne peut rester vacant

‎Au fil des saisons, la mission de référent supporters est devenue incontournable dans le football professionnel. Elle permet de maintenir un dialogue permanent avec les tribunes, d’anticiper les déplacements et de faciliter l’organisation des rencontres à Geoffroy-Guichard.

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‎Le départ de Simon Graillon oblige donc l’ASSE à relancer un recrutement déjà complexe quelques mois auparavant. Selon Le Progrès, cette nouvelle vacance intervient à un moment où le club cherche justement à stabiliser son fonctionnement interne après plusieurs changements organisationnels.

‎KSV face à un nouveau défi d’organisation

‎Ce dossier ne constitue d’ailleurs pas le seul chantier ouvert. Toujours selon Le Progrès, deux autres fonctions importantes restent à pourvoir : celle d’adjoint au directeur de la sécurité et de la sûreté ainsi que le poste de stadium manager, vacant depuis le départ d’Arnaud Chausi en mai.

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A travers cette décision, KSV rappelle qu’un projet sportif ne se construit pas uniquement sur le recrutement des joueurs. La stabilité des équipes administratives et des responsables chargés de la relation avec les supporters représente également un levier essentiel pour accompagner les ambitions stéphanoises. Les prochaines nominations seront donc observées avec autant d’attention que le mercato sur le terrain.