ASSE : Un renfort arrive avec un état d’esprit irréprochable

L’une des recrues estivales de l’ASSE s’est confiée sur sa mentalité et sur le groupe stéphanois qu’il a rejoint en provenance d’un championnat étranger.

ASSE : Mamour Ndiaye prêt à pousser Gautier Larsonneur le plus haut possible

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Mamour Ndiaye fait partie des sept recrues estivales de l’ASSE. Il est arrivé de Sarpsborg 08, en Norvège. Engagé comme gardien de but numéro 2 derrière Gautier Larsonneur, il a démarré la saison sur le banc de touche, comme prévu.

Dans une interview accordée à Evect, il décrit sa relation avec le portier titulaire comme fraternelle. « Gautier, c’est comme mon grand frère. Gautier, c’est moi, moi, c’est Gautier, nous sommes une famille », confie-t-il.

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Au sujet de son statut de doublure, il ne s’en plaint pas. Pour le portier de 20 ans, il n’y a pas de concurrence avec Gautier Larsonneur, mais plutôt une complémentarité. Peu importe la hiérarchie, selon lui, si le club atteint ses objectifs en fin de saison.

Malgré sa place de remplaçant à l’AS Saint-Etienne, Mamour Ndiaye pense pouvoir pousser Gautier Larsonneur à être meilleur, en le challengeant pendant les entraînements et en échangeant avec lui en toute franchise.

« Même si je ne joue pas et que je suis sur le banc, s’il gagne, c’est moi qui gagne. Je suis là pour le pousser, et je vais tout faire pour le pousser le plus haut possible », soutient-il.

Ndiaye : « Avec Larsonneur, notre objectif est de mettre l’équipe au top »

Pour rappel, le gardien sénégalais était le portier numéro 1 de Sarpsborg. La saison dernière, il avait disputé 39 matchs dans le championnat norvégien et avait été titulaire à 39 reprises. Cependant, il a accepté de rejoindre l’ASSE comme doublure, en toute humilité.

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« Celui qui a fait beaucoup plus de choses en carrière que toi, tu ne peux qu’apprendre de lui. Moi, je suis là pour apprendre. Gautier Larsonneur me montre de bonnes choses, je suis ouvert à ça. Notre objectif est de mettre l’équipe au top.

Nous ne sommes pas là pour être ennemis, c’est plus que la notion de groupe, on doit être une famille. On doit hausser notre niveau le plus haut possible. On se pousse entre nous. Numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, peu importe.

Même si je commence à jouer, ça ne changera pas qui je suis. L’inverse, pareil, ça ne m’affectera pas. Je suis humble et quelqu’un de travailleur », a déclaré Mamour Ndiaye.

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Sans aucun doute, l’AS Saint-Etienne tient là un joueur à la mentalité irréprochable.