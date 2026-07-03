Mercato ASSE : C’est acté pour le successeur de Davitashvili

Un joueur offensif ciblé par l’ASSE en Autriche se rapproche. En marge des négociations, son club a décidé de le préserver pour ne pas l’exposer à une éventuelle blessure.

Mercato : Après Naïr et Breum, Ndiaye en route vers l’ASSE !

La suite après cette publicité

L’ASSE a passé la vitesse supérieure concernant son mercato d’été. Elle a officialisé la signature de Sohaib Naïr et de Jakob Breum. Le défenseur central recruté à l’EA Guingamp a été suivi du polyvalent milieu offensif danois, en provenance de Go Ahead Eagles (Pays-Bas), ce vendredi.

Mamour Ndiaye, imposant (1,90 m) et jeune gardien de but sénéglais (20 ans), est attendu à Saint-Etienne dans les prochaines heures. Il a déja fait ses valises à Sarpsborg en Norvège.

Le transfert de Thierno Ballo bouclé à près de 3 M€

Un quatrième joueur, Thierno Ballo, est aussi en passe de rejoindre les Verts. Il fait partie des cibles de Kilmer Sports Ventures pour occuper la place Zuriko Davitashvili, qui est annoncé en instance de transfert cet été.

À voir

Mercato PSG : Arsenal ou Liverpool ? Bradley Barcola tranche

L’intérêt de des responsables du groupe canadien pour l’ailier international Autrichien (1 sélection), révélé par Kronen Zeitung, se confirme. Les discussions entre dirigeants de l’ASSE et ceux de Wolfsberger AC sont dans une phase avancée.

Selon les informations de Tribune Stéphanoise, il ne reste plus que quelques détails à régler entre Thierno Ballo et le club autrichien. Dans l’attente de la finalisation de l’accord, Thierno Ballo n’a pas été convié au match amical contre Admira, ce vendredi.

🇦🇹 THIERNO BALLO SE RAPPROCHE DE L'ASSE !



🤝Quelques détails restent à régler entre le joueur et le club autrichien. Transfert est estimé aux alentours de 3 M€. Le joueur devrait s’engager sur un contrat de longue durée, avec une année en option.



🛑L’ailier ne devrait pas… pic.twitter.com/1n5TtzqLW5 — TRIBUNE_STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) July 3, 2026

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Un gros indice tombe pour le gardien de but

Mercato ASSE : Alerte, c’est le grand ménage à Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Enfin une offre XXL arrive pour Greenwood

Son transfert devrait se conclure autour de 3 M€. Le joueur formé à Chelsea devrait signer un contrat de longue durée, assorti d’une année supplémentaire en option.