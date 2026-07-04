Mercato : Ça chauffe entre l’ASSE et le FC Nantes pour ce buteur  

L’ASSE et le FC Nantes se déchirent pour un buteur français. Le jeune crack a donné son feu vert pour revenir en France pendant ce mercato estival.

Mercato : L’ASSE et le FC Nantes foncent sur un buteur

La suite après cette publicité

L’AS Saint-Étienne et le FC Nantes s’activent pour frapper un joli coup en Allemagne. Les deux clubs négocient actuellement avec Darmstadt le retour en France de Killian Corredor. Le montant du transfert ? Environ 2 millions d’euros. Révélée par La Voix des Verts, cette piste vient d’être confirmée par L’Équipe.

L’attaquant de 25 ans sort d’une saison allemande bien terne en Bundesliga 2. Il n’y a inscrit que 5 buts et délivré 3 passes décisives, un bilan décevant pour celui qui faisait régulièrement trembler les filets.

Chez les fans stéphanois et nantais, le doute s’installe. Beaucoup jugent ce recrutement frileux pour deux formations visant la montée en Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Cette cible n’est pas celle qu’il faut pour mettre en place une attaque redoutable.

À voir

Mercato ASSE : La doublure de Larsonneur arrive, quid de Touré ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : La décision tombe, un cadre veut quitter le navire

Or, Killian Corredor était un serial buteur. Sous les couleurs de Rodez, le buteur a brillé lors de l’exercice 2023-2024. Ses statistiques de l’époque sont solides : 19 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. L’ASSE et Montpellier le suivaient déjà de près. Avec 53 buts marqués en 197 matchs officiels durant sa carrière, le joueur affiche un rendement tout à fait honorable pour ce niveau.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Kita vise un double coup à 0€

Mercato FC Nantes : Accord conclu, un roc attendu à Nantes

À voir

Mercato : Pourquoi le PSG traîne le pas pour Ayyoub Bouaddi

Corredor souhaite revenir en France. Il veut retrouver un environnement familier, un facteur qui pourrait peser dans son choix. Néanmoins, son récent passage à vide outre-Rhin inquiète. Actuellement, Saint-Étienne est en pole position sur ce dossier face au FC Nantes.