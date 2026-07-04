Mercato PSG : Accord conclu pour ce Portugais ?  

Les dirigeants du PSG négocient l’arrivée d’un gardien de but portugais cet été. Le dossier serait en bonne voie.

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour s’offrir un Portugais

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Le PSG fouille un peu partout pendant ce mercato estival. En quête d’un nouveau gardien de haut niveau, le club parisien aurait flashé sur Diogo Costa. Les discussions avec le FC Porto seraient désormais très avancées.

Selon les informations dévoilées par le journaliste Gary de Jesus dans l’After Foot, les dirigeants parisiens ont intensifié les pourparlers avec le club portugais pour déloger le crack de 26 ans. Une piste déjà évoquée ces derniers mois dans les bureaux du Camp des Loges.

Auteur d’une prestation remarquable face à la Croatie, Diogo Costa a confirmé son excellente forme. Avec cinq arrêts décisifs, le gardien du FC Porto a une nouvelle fois démontré pourquoi il figure parmi les références européennes à son poste. Le Portugais a récemment prolongé son contrat avec le FC Porto. Son nouveau bail comprend une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros.

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Sa valeur marchande tourne actuellement autour de 40 millions d’euros. Malgré ce coût élevé, Paris semble prêt à investir pour s’offrir enfin une solution durable dans les cages. En interne, le gardien portugais fait l’unanimité. Il a l’habitude de disputer la C1 avec le géant portugais. Le jeune portier a les atouts pour s’imposer au Parc des Princes.

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Les négociations ne sont pas encore terminées, mais le dossier avance dans le bon sens. Paris affiche désormais une grande volonté de boucler cette opération. Porté par sa visibilité au Mondial et par des performances de très haut niveau, Diogo Costa s’impose comme l’un des gardiens les plus convoités de ce mercato estival. Si un accord est trouvé avec le FC Porto, le PSG pourrait réaliser l’un des transferts les plus marquants de l’été.