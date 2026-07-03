Mercato FC Nantes : Accord conclu, un roc attendu à Nantes  

Les dirigeants du FC Nantes bouclent un nouveau deal XXL. Un défenseur français va s’engager avec les Canaris.

Mercato : Lucas Perrin, le gros coup défensif du FC Nantes !

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Michel Der Zakarian tient sa troisième recrue. Le FC Nantes muscle sa défense en s’offrant Lucas Perrin. Selon les révélations de L’Équipe, le défenseur central de 27 ans va signer un contrat de deux ans avec les Canaris. L’accord est imminent. Lié pour encore une saison avec le Sporting Gijón en deuxième division espagnole, le joueur a choisi de rentrer en France. Le montant exact du transfert reste pour le moment secret.

Le roc français a de l’expérience. Il a d’abord livré de solides performances en Ligue 1 sous les couleurs de l’OM et de Strasbourg. Après trois années pleines en Alsace, il prend la direction de l’Allemagne. Il pose ses valises à Hambourg en 2024. Son passage en Allemagne n’a pas été fructueux.

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Pour retrouver du temps de jeu, il enchaîne les expériences. D’abord un prêt au Cercle Bruges début 2025, puis un transfert définitif au Sporting Gijón. En Espagne, Lucas Perrin retrouve sa forme. Il y dispute 24 matchs. Les Kita l’ont identifié et sont sur le point de l’amener sur les bords de l’Erdre. C’est un profil d’expérience, parfait pour encadrer le vestiaire et guider le club vers l’élite.

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Le coach Michel Der Zakarian structure son groupe méthodiquement. Avant de finaliser l’arrivée de Lucas Perrin, la direction nantaise avait déjà bouclé deux jolis coups à coût zéro. Il s’agit de Maxime Dupé. Le gardien expérimenté arrive libre de Nice. Wilitty Younoussa est le second coup. Le milieu de terrain débarque libre après son aventure à Rodez.