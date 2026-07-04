Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce buteur  

Le Stade Rennais tient son nouvel avant-centre. Si Eliezer Mayenda a privilégié le club breton malgré la concurrence du FC Porto, ce n’est pas seulement grâce au projet sportif. Trois anciens Rennais ont aussi joué un rôle décisif dans son choix.

Mercato Stade Rennais : Eliezer Mayenda dit oui pour signer

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Trois hommes ont fait basculer son destin. Courtisé par le FC Porto, Eliezer Mayenda va finalement poser ses valises en Bretagne. L’attaquant espagnol de Sunderland s’apprête à lier son avenir au Stade Rennais via un contrat de cinq ans. Ce transfert estimé à 20 millions d’euros (hors bonus), est sur le point d’être bouclé.

Selon les révélations de l’insider Jonathan sur X, des discussions décisives ont fait pencher la balance. Le joueur a tranché grâce aux arguments de trois anciens Rennais qui partagent aujourd’hui son quotidien chez les Black Cats. Il s’agit de Régis Le Bris, son entraîneur actuel, Enzo Le Fée, son coéquipier au milieu, Wilson Isidor, son partenaire d’attaque.

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Ayant tous porté le maillot rouge et noir, ils ont su lui vanter les mérites du club. Leurs retours d’expérience ont totalement balayé ses hésitations face aux offres concurrentes. En clair, le projet sportif breton a trouvé ses meilleurs avocats directement dans le vestiaire anglais.

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Tout est bouclé. L’accord verbal étant validé par les différentes parties, seule l’officialisation manque encore à l’appel. Mayenda arrive à Rennes pour passer sa visite médicale, préalable obligatoire avant de parapher son contrat.