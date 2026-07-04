Mercato OM : Un club italien fonce sur deux indésirables de Marseille  

Le Genoa craque pour deux indésirables de l’OM pendant ce mercato estival. Les négociations vont bientôt s’accélérer.

Mercato : Aubameyang vers le Genoa ? L’OM ouvre la porte !

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Le Genoa veut faire ses emplettes à l’OM cet été. Après Hamed Junior Traoré, le club italien veut recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Les dirigeants génois étudient déjà concrètement la faisabilité de ce transfert.

Selon le journaliste Matteo Moretto, l’intérêt du club italien est réel. À 37 ans, l’attaquant marseillais a encore la force dans les jambes. Il conserve une belle cote sur le marché des transferts. Son contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2027. Cependant, la direction olympienne pourrait lui dire au revoir cet été.

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Le club cherche avant tout à alléger ses finances. Aubameyang a porté l’attaque olympienne la saison dernière avec 14 buts et 9 passes décisives. Marseille a besoin de sous pour maintenir les voyants de son compte au vert. Les dirigeants marseillais pousseront donc leur joueur vers la sortie en cas d’offre satisfaisante.

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Les courtisans se bousculent pour le joueur. Des équipes espagnoles, des franchises de MLS et d’autres formations italiennes ont déjà pris des renseignements. Le Genoa s’invite donc dans un dossier déjà très disputé. Si l’intérêt des Rossoblù se concrétise, les négociations s’accéléreront. Tout dépendra finalement des exigences financières de l’OM et des envies du joueur.