Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, Kita vise un double coup à 0€

Les dirigeants du FC Nantes préparent deux coups gratuits pour renforcer la ligne défensive de l’équipe pendant ce mercato estival.

Mercato : Le FC Nantes cible deux renforts gratuits

La suite après cette publicité

Zéro euro en indemnité de transfert. Voilà l’équation parfaite pour le FC Nantes, qui doit reconstruire sa défense pour son retour en Ligue 1 sans pour autant vider les caisses. Pour concilier ambition sportive et rigueur budgétaire, la direction nantaise scrute le marché des joueurs libres.

Deux profils se détachent : Gautier Lloris et Gideon Mensah. Ces deux habitués du championnat de France viendraient combler les failles au niveau du secteur défensif des Canaris gratuitement. Nantes cherche un défenseur central gaucher. Ce joueur devra apporter de tonus et une vraie concurrence dans l’arrière-garde.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Ça chauffe, pluie de départ annoncée à Nantes

À voir

Alerte ! Un OM totalement inédit va naître cet été

Gautier Lloris est le profil idéal. Rompu aux joutes de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le défenseur français brille par son expérience et ses solides performances. Pour les Canaris, recruter Lloris permet d’étoffer la rotation défensive à moindres frais. C’est une aubaine à saisir.

Pour le poste pur de latéral gauche, la piste menant à Gideon Mensah s’avère séduisante. L’international ghanéen maîtrise parfaitement le football français après ses passages remarqués à Bordeaux et à Auxerre.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Accord conclu, un roc attendu à Nantes

Mercato FC Nantes : La décision tombe, un cadre veut quitter le navire

À voir

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce buteur

Vitesse, apport offensif et tempérament de guerrier caractérisent ce défenseur. Mensah a l’habitude de gérer la pression, qu’il s’agisse des batailles intenses pour le maintien ou de la course effrénée à la montée. Ce profil correspond aux exigences d’un FC Nantes ambitieux mais financièrement prudent. Sur le papier, le duo Lloris-Mensah valide tous les critères : vécu, adaptabilité, maîtrise de la Ligue 1 et coût d’achat faible.