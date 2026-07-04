Alerte ! Un OM totalement inédit va naître cet été

‎‎L’OM entre dans une nouvelle ère avec un mercato qui s’annonce décisif pour son avenir. Sous l’impulsion de Grégory Lorenzi, le club phocéen prépare une profonde refonte de son effectif, entre départs majeurs et recrutement ciblé.

‎Mercato OM : Lorenzi imprime déjà sa marque à Marseille

La suite après cette publicité

‎Fraîchement installé à la direction sportive de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi ne perd pas de temps. Son objectif est clair : remodeler l’effectif afin de bâtir une équipe plus cohérente avec ses ambitions sportives. ‎La première étape passera par plusieurs départs.

Lire aussi : Mercato : 80 M€, Lorenzi prépare trois ventes surprises

À voir

Mercato ASSE : Cathro tient l’attaquant au profil parfait

Certains joueurs ne figurent plus dans les plans du nouveau dirigeant, tandis que d’autres pourraient quitter Marseille pour alléger une masse salariale devenue importante. Dans ce registre, Marseille entend se séparer de joueurs comme Amine Harit, Neal Maupay et Ulisses Garcia, tous les trois de retour de prêt.

Lire aussi : Mercato : À peine arrivé, Bruno Genesio secoue déjà l’OM

Sont aussi concernées les ventes de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia, même si l’arrivée de Bruno Genesio pourrait rebattre les cartes pour le Gabonais. ‎Au-delà des ventes, cette stratégie doit surtout permettre de financer les futures recrues.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Un accord secret scellé, ça s’emballe à Marseille

À voir

PSG : L’énorme recadrage de Désiré Doué sur Barcola

Mercato : Enfin une offre XXL arrive pour Greenwood

L’Olympique de Marseille souhaite investir sur des profils capables d’élever le niveau de compétitivité de l’équipe dès la saison prochaine. ‎Ce mercato ne ressemble donc pas à un simple ajustement, mais bien au lancement d’un nouveau projet sportif appelé à redessiner le visage du club olympien.