PSG : L’énorme recadrage de Désiré Doué sur Barcola

‎‎Désiré Doué a mis fin à une polémique qui prend de l’ampleur depuis plusieurs mois autour de sa relation avec Bradley Barcola. Le joueur du PSG a livré une mise au point sans détour sur leur concurrence.

‎PSG : Doué démonte le scénario d’une rivalité avec Barcola

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‎Depuis son arrivée au PSG, Désiré Doué est constamment comparé à Bradley Barcola. Les deux offensifs évoluent dans des zones similaires, se retrouvent également sous le maillot de l’équipe de France et alimentent régulièrement les débats sur la hiérarchie offensive. ‎Mais pour l’ancien Rennais, cette opposition est avant tout une création extérieure.

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Face aux médias, il n’a laissé aucune place à l’ambiguïté. « C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble », a-t-il expliqué. Une déclaration qui balaie l’idée d’un duel permanent entre les deux jeunes talents.

‎Une complémentarité assumée sur le terrain

‎L’attaquant parisien a même insisté sur la qualité de leur relation sportive. Selon lui, leurs automatismes permettent au PSG comme aux Bleus de bénéficier de deux profils capables de se mettre mutuellement en valeur lorsque le sélectionneur ou l’entraîneur les associe. ‎Doué n’a d’ailleurs pas oublié un moment fort de sa jeune carrière :

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« Je suis très content qu’il m’ait fait une magnifique passe pour marquer mon premier but de la tête en professionnel », s’est-il remémoré. Une confidence qui illustre une complicité bien éloignée des tensions souvent évoquées autour des deux joueurs.

‎Des profils différents, un objectif commun

‎Interrogé sur sa place dans le onze de Didier Deschamps avant le rendez-vous face au Paraguay, Désiré Doué s’est montré fidèle à son discours collectif. « Le coach fait ses choix mais tous les joueurs sont importants. Il n’y a aucune animosité avec Bradley ». Un message qui rappelle que la priorité reste la réussite de l’équipe.

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‎Le Parisien a également livré une analyse précise de leurs qualités respectives : « On a beaucoup de qualités. On est différent au niveau des profils. J’ai la capacité à plusieurs postes, Bradley est plus un ailier. Il va vite avec et sans ballon. Je suis plus à l’aise dans les petits espaces. » Leur complémentarité offre au PSG comme à l’équipe de France davantage de solutions offensives, un atout précieux dans les grands rendez-vous de la saison.