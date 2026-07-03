Mercato FC Nantes : La décision tombe, un cadre veut quitter le navire  

L’ambiance n’est pas bonne au FC Nantes pendant ce mercato estival. Il y a bras de fer entre un cadre et les dirigeants du club.

Mercato FC Nantes : Tension entre Mostafa Mohamed et Kita !

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Mostafa Mohamed est en froid avec les dirigeants du FC Nantes en plein mercato estival. L’attaquant de 28 ans est en colère suite à la baisse de son salaire et il sèche les séances d’entraînement. Le Pharaon envisage de quitter la Beaujoire.

Le divorce semble désormais consommé. L’international égyptien erre actuellement entre la Belgique et l’Allemagne. Il y attend une issue pour son avenir. La situation de l’avant-centre s’est dégradée au FC Nantes ces dernières semaines. Auteur de 8 buts en 29 matchs de Ligue 1 lors du dernier exercice, Mostafa Mohamed subit de plein fouet la relégation du club en Ligue 2.

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Son salaire a fondu, chutant de 100 000 à 40 000 euros mensuels. Cette décision financière, le joueur la refuse catégoriquement. Ce conflit gèle les rapports entre le joueur et sa direction. Refusant ce traitement, l’Égyptien exige un bon de sortie. Des ponts d’or existent ailleurs. Le club d’Al Ahly SC lui propose notamment un contrat en Égypte, mais Mohamed repousse ces offres lucratives.

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Sa priorité reste l’Europe. Malheureusement pour lui, aucune proposition concrète n’est sur la table pour le moment, ce qui complique sa situation. Le FC Nantes se retrouve donc au pied du mur. Les Canaris doivent trancher : garder un cadre frustré et révoltés par son contrat, ou brader leur attaquant pour s’en débarrasser au plus vite.