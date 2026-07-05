Mercato OM : 55M€, Fenerbahçe débarque à Marseille pour Greenwood

‎‎Mason Greenwood passe peut-être ses derniers moments à l’OM. Alors que Marseille attend une offre à la hauteur de ses exigences, Fenerbahçe a dépêché un de ses dirigeants sur la Canebière pour tenter de faire avancer un dossier estimé à 55 millions d’euros.

‎Mercato OM : Fenerbahçe intensifie les discussions pour Greenwood

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‎Le club stambouliote refuse d’abandonner la piste menant à l’attaquant anglais. D’après les informations de Foot Mercato, Feridun Geçgel est actuellement présent à Marseille afin d’échanger directement avec les dirigeants olympiens sur un éventuel transfert. ‎Cette offensive confirme les ambitions de Fenerbahçe.

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Selon Corriere dello Sport, le club turc propose également un salaire compris entre 7 et 8 millions d’euros nets par saison à Mason Greenwood, un argument de poids dans les négociations. ‎Malgré cet intérêt appuyé, Marseille ne compte pas brader son buteur. La précédente proposition turque, estimée à 30 millions d’euros plus des bonus, a été jugée insuffisante par les dirigeants phocéens, qui espèrent récupérer près de 55 millions d’euros.

Marseille en quête de liquidité

‎Cette position s’explique par un contexte financier où chaque grosse vente peut peser sur la suite du mercato. Si l’AS Roma s’est déjà entendue avec le joueur sur les bases d’un contrat, le club italien cherche encore la formule capable de convaincre l’OM, tandis que l’Atlético de Madrid demeure attentif au dossier, selon Corriere dello Sport.‎

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En l’état, Mason Greenwood est toujours un joueur de l’OM, mais Fenerbahçe accentue clairement la pression. La décision finale dépendra autant de la capacité des clubs à satisfaire les exigences marseillaises que du choix du joueur concernant sa prochaine destination.