Mercato OM : Coup dur, un top joueur déchire l’offre de Marseille  

L’OM subit un sale coup de Chelsea pendant ce mercato estival. Le géant de Premier League s’offre une cible prioritaire des dirigeants marseillais.

Mercato OM : Une cible file vers Chelsea

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L’OM rate le coche. Alors que Grégory Lorenzi pistait le jeune Alfie Osborne, Chelsea a surgi pour rafler la mise. Les dirigeants phocéens, toujours en quête de bons plans financiers, espéraient attirer ce défenseur écossais dans leurs filets.

Qualifié en Ligue Europa, Marseille doit se renforcer malgré un budget serré. Priorité est donc donnée aux jeunes talents. C’est précisément ce profil qui avait mené les recruteurs olympiens sur la piste d’Alfie Osborne. Le prodige de 17 ans quitte officiellement le Hearts FC, son club formateur, où ses performances en charnière centrale ont mis tout le monde d’accord. L’Europe entière le voulait. Les Blues l’ont eu.

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D’après le média TransfersFeed, Osborne va signer à Chelsea. Contre un chèque d’un peu plus de 400 000 euros, le club londonien a convaincu Hearts de lui céder sa pépite. Le projet des Blues a séduit le Britannique. Ce choix douche ainsi les espoirs des courtisans comme le FC Barcelone, le Club Bruges, plusieurs écuries de Premier League et, bien sûr, l’OM.

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Chelsea compte d’abord intégrer le défenseur à ses U19, mais un prêt chez les professionnels reste envisageable pour accélérer sa progression. Si cette option se confirme, Marseille pourrait retenter sa chance. Pour reconstruire l’effectif sans trop dépenser, le duo Grégory Lorenzi – Bruno Genesio devra multiplier ce type de coup.