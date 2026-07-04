Mercato OM : C’est confirmé, un transfert à 10 M€ se précise

L’OM doit vendre, et l’Italie l’a bien compris. Emerson Palmieri possède un bon de sortie cet été. Cette opportunité intéresse fortement la Juventus, qui a déjà coché son nom pour un retour en Serie A.

Mercato OM : La Juventus s’active pour Emerson Palmieri

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La direction de l’OM lance enfin son grand chantier estival. Le départ d’Habib Beye est officiel, et Bruno Genesio s’installe sur le banc d’entraîneur. Sous l’impulsion du président Stéphane Richard et du directeur sportif Grégory Lorenzi, Marseille veut tourner la page d’une saison ratée. Un nouveau projet démarre.

Les comptes marseillais sont dans le rouge. Avant d’acheter, l’OM doit dégraisser son effectif. Emerson Palmieri se retrouve ainsi sur la liste des partants. Le latéral gauche sort d’une saison solide en France, forte de 37 matchs et 3 passes décisives. Sa direction ne le retiendra pas si une belle offre se présente.

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La Juventus Turin cherche un profil d’expérience pour son couloir gauche. Selon les informations de TMW, les dirigeants bianconeri apprécient beaucoup l’international italien. Lié à l’OM jusqu’en 2027, le défenseur possède une valeur marchande estimée à dix millions d’euros.

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Pour Marseille, l’opération financière s’annonce excellente. Acheté seulement 700 000 euros à West Ham en 2025, Emerson peut rapporter gros aujourd’hui. Un joli chèque attend le club olympien. Les négociations vont s’accélérer entre l’OM et la Juventus. Dix ans après avoir quitté l’AS Roma pour l’Angleterre, le joueur est séduit par l’idée de retrouver la Serie A. Une occasion parfaite pour toutes les parties.