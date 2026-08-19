Ça chauffe à l’OM : Accord tombe pour une grosse recrue !

La direction de l’OM tient peut-être son premier gros coup en attaque cet été. L’attaquant de Chelsea, Emmanuel Emegha serait d’accord pour rejoindre Marseille.

Mercato OM : Premier accord pour un gros coup en attaque !

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Le secteur offensif de l’Olympique de Marseille connait quelques changements. Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont fait leurs valises. Ils laissent derrière eux un vide à combler le plus rapidement. C’est dans ce contexte que l’OM travaille sur l’arrivée d’un nouvel attaquant.

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Des pourparlers ont notamment été initiés avec Chelsea en vue d’obtenir le prêt d’Emmanuel Emegha. L’attaquant néerlandais n’entre pas nécessairement dans les plans de Xabi Alonso chez les Blues. Selon les informations de But Football Club, l’ancien buteur du RC Strasbourg est très chaud à l’idée de retrouver la Ligue 1 sous les couleurs de l’OM.

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Et même si son récent passif médical a un temps semé le doute, le profil d’Emmanuel Emegha séduit totalement l’encadrement technique de l’OM. Reste à savoir si l’institution olympienne parviendra à boucler sa signature malgré ses impératifs économiques. Quoi qu’il en soit, ce dossier XXL animera la fin du mercato à Marseille.