Mercato FC Nantes : Négociations en cours, un crack proche de signer  

Attendu chez les Canaris, Hossam Essadak patiente à Paris. Son transfert cale. Entre le FC Nantes et l’Union Touarga, le deal n’est pas encore scellé.

Mercato FC Nantes : Hossam Essadak attendu à Nantes ?

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Le transfert du milieu de terrain Hossam Essadak au FC Nantes prend du retard. Le jeune Marocain de 21 ans se trouve toujours en France et attend qu’un accord soit trouvé entre les deux clubs. Annoncé depuis plusieurs jours comme une future recrue des Canaris, le joueur de l’Union Touarga reste donc dans l’attente.

La présence d’Hossam Essadak à Paris pouvait laisser penser que son arrivée à Nantes était imminente. Il n’en serait finalement rien. Le dossier reste bloqué par un désaccord entre le FC Nantes et l’Union Touarga. D’après Yousseffamz13, le club marocain réclamerait notamment une clause de 25 % sur une éventuelle future revente du joueur. Une exigence qui ne serait pas du goût des dirigeants nantais.

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Le désaccord concerne donc principalement les modalités financières du transfert. Nantes ne souhaiterait pas accepter cette clause dans les conditions actuelles. Conséquence : les négociations ont ralenti, alors que le joueur avait déjà fait le déplacement en France.

Pour autant, le FC Nantes n’aurait pas abandonné la piste Hossam Essadak. Les discussions se poursuivent avec l’Union Touarga afin de trouver un terrain d’entente. De son côté, le jeune Marocain attend toujours que les deux formations règlent leur différend pour pouvoir finaliser son arrivée chez les Canaris.

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La situation est forcément frustrante pour Nantes. Le club semblait avoir suffisamment avancé pour que le joueur soit déjà présent en France. Il doit désormais trouver le bon compromis. Les Kita cherchent à préserver les intérêts financiers du club. Mais ils devront aussi éviter de laisser traîner les discussions. Car si le désaccord persiste, une opération qui semblait bien engagée pourrait finalement leur échapper.