Mercato OM : Genesio clarifie 2 dossiers chauds à Marseille

Le mercato de l’OM est très animé en ce mois d’août. Au point où son entraîneur Bruno Genesio a clarifié la situation autour de deux départs avortés.

Mercato OM : Genesio calme le jeu pour Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg

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L’Olympique de Marseille est confronté à un impératif financier. Le club phocéen doit impérativement alléger sa masse salariale. Cela passe par le départ de plusieurs joueurs dans cette dernière ligne droite du mercato. C’est dans ce contexte que les situations de Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg interpellent.

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Le défenseur marocain était un temps proche de s’engager avec la Real Sociedad avant de faire machine arrière. Tandis que le milieu danois a froissé la direction de l’OM en refusant un transfert à Newcastle. Ce refus lui a valu d’être déchu de son brassard de capitaine. Ces deux départs avortés provoquent des tensions en internes. Mais Bruno Genesio a tenu à apaiser les esprits en conférence de presse.

Il affichent une attitude exemplaire en interne

L’entraîneur de l’OM assure que ses deux cadres affichent un état d’esprit irréprochable. Ils ont vite tourné la page des polémiques avant le premier match de la saison face au RC Strasbourg. « Les deux prennent ça avec beaucoup de recul et sont concentrés sur le terrain ». Nayef Aguerd et Pierre-Emile Hojbjerg sont totalement investis à l’entraînement.

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Même si le défenseur marocain revient de longs mois d’absence suite à une opération de pubalgie. Il devra composer avec un temps de transition avant de retrouver la compétition. Pierre-Emile Hojbjerg conserve de son côté une attitude exemplaire son déclassement. Une sérénité retrouvée que le technicien espère voir retranscrite sur la pelouse face aux Alsaciens.