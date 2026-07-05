Mercato ASSE : Saint-Étienne a frappé un très gros coup !

‎‎‎L’ASSE continue de façonner son effectif avec une ambition claire : retrouver rapidement la Ligue 1. En recrutant Jakob Breum, les dirigeants stéphanois n’ont peut-être pas seulement attiré un jeune talent danois, mais un joueur capable de devenir le véritable cerveau de l’animation offensive des Verts.

‎Mercato ASSE : Jakob Breum renforce les Verts

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‎L’ASSE n’a pas attendu longtemps pour renforcer son secteur offensif durant ce mercato estival. En s’attachant les services de Jakob Breum, en provenance des Go Ahead Eagles, le club mise sur un profil créatif de seulement 22 ans, auteur d’une saison convaincante avec six buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues.

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‎Mais ce transfert prend encore plus d’épaisseur lorsque les témoignages viennent du terrain. Ancien Stéphanois désormais passé par le championnat néerlandais, Maxence Rivera connaît parfaitement le Danois pour l’avoir affronté à plusieurs reprises. Son verdict est sans détour :

« Pour être honnête, à chaque fois, c’est le seul joueur où je me suis dit : « Wow, qu’est-ce qu’il fait ici ? Qu’est-ce qu’il fait dans cette équipe ? » Il était vraiment fort, il maîtrisait bien le milieu de terrain. (…) Il m’a tapé dans l’œil », a-t-il révélé dans une interview accordée à Poteaux Carrés.

‎Un meneur de jeu qui peut transformer les Verts

‎Le portrait dressé par Rivera dépasse largement celui d’un simple milieu offensif. Selon lui, Breum possède cette intelligence de jeu qui permet de faire basculer une rencontre sans forcément multiplier les accélérations. ‎L’ancien Stéphanois détaille ses qualités avec précision : « Jakob Breum est un très bon joueur. Il est très technique, il a une bonne vision du jeu. (…) C’était vraiment LE joueur influent de son équipe, un vrai meneur de jeu mobile et entreprenant. »

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Il ajoute également : « J’avais l’impression qu’il était partout. Il était tout le temps bien placé, au bon endroit (…) il se rendait à chaque fois disponible. » Une polyvalence qui pourrait offrir à l’AS Saint-Etienne plusieurs solutions tactiques selon les adversaires.

‎Des coups de pied arrêtés qui peuvent faire la différence

‎Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, les phases arrêtées pèsent souvent lourd dans le résultat final. C’est justement un domaine dans lequel Jakob Breum semble posséder une vraie valeur ajoutée. ‎Maxence Rivera rappelle d’ailleurs que « Non seulement il est bon dans le jeu mais il tire très bien les coups de pied arrêtés ».

« Contre nous, il a fait deux corners décisifs (…) Il sent le jeu et sait distiller de bons ballons », a-t-il précisé. Cette qualité pourrait rapidement devenir une arme majeure pour Saint-Étienne, où chaque détail compte dans la course à la remontée.

‎Une adaptation attendue, mais un potentiel déjà immense

‎Le football français représente toutefois un nouveau défi pour le Danois. Plus physique, plus intense, la Ligue 2 demandera forcément une période d’adaptation à ce jeune joueur qui découvre un nouvel environnement. ‎Rivera reste néanmoins très confiant pour la nouvelle recrue des Verts à ce sujet :

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« Jakob Breum n’est pas un joueur très rapide mais comme il est tout le temps bien placé, il trouve tout le temps la bonne solution. (…) Je pense très clairement qu’il a les qualités pour s’imposer à Sainté. Il a les qualités pour devenir la plaque tournante de cette équipe (…) J’espère qu’il va aider les Verts à retrouver l’élite ».