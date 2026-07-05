Mercato : Le Stade Rennais prépare une double signature à 45M€

Le Stade Rennais passe à la vitesse supérieure sur le mercato avec deux opérations qui pourraient profondément transformer son effectif. Entre l’arrivée imminente d’Eliezer Mayenda et les négociations avancées pour Charlie Cresswell, le club breton affiche clairement ses ambitions avant son retour sur la scène européenne.

‎Mercato Stade Rennais : Franck Haise accélère sur ses deux dossiers prioritaires

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‎Depuis son arrivée sur le banc rennais, Franck Haise imprime progressivement sa marque. Après plusieurs recrutements destinés à étoffer toutes les lignes, le technicien souhaite désormais finaliser deux signatures considérées comme essentielles pour franchir un cap cette saison. ‎Le premier dossier concerne Eliezer Mayenda.

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L’attaquant espagnol de Sunderland figurait pourtant sur les tablettes de clubs engagés en Ligue des champions. Malgré cette concurrence prestigieuse, le projet sportif présenté par Rennes, associé à une offre financière convaincante, a fait la différence. Un transfert avoisinant les 20 millions d’euros se rapproche désormais d’une conclusion.

‎Charlie Cresswell, la réponse au départ de Jérémy Jacquet

‎Le chantier défensif reste également une priorité absolue. Avec le départ de Jérémy Jacquet vers Liverpool, les dirigeants rennais devaient rapidement identifier un successeur capable d’apporter des garanties immédiates dans l’axe de la défense. ‎Charlie Cresswell répond parfaitement à ce profil.

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Auteur de deux saisons solides sous les couleurs de Toulouse, le défenseur anglais a progressivement changé d’avis malgré l’intérêt persistant de Crystal Palace. Un accord contractuel avec Rennes aurait été trouvé et les discussions se concentrent désormais sur l’indemnité de transfert, estimée autour de 25 millions d’euros.

‎Un investissement qui traduit les ambitions européennes du SRFC

‎Si ces deux opérations aboutissent, le Stade Rennais engagerait près de 45 millions d’euros pour renforcer son secteur offensif et sa défense. Ce choix confirme les ambitions des Bretons : construire un effectif capable d’enchaîner les échéances entre la Ligue Europa et le championnat sans perdre en compétitivité.

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‎Au-delà des montants, c’est la cohérence du recrutement qui interpelle. Mayenda apporte de la vitesse, de la percussion et une importante marge de progression, tandis que Cresswell offrirait puissance, leadership et stabilité derrière. Ce sont précisément les profils recherchés par Franck Haise pour mettre en place son identité de jeu.