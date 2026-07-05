Mondial 2026 : Officiel ! Le premier quart de finale est connu

Parce que le football ne s’arrête jamais, la Coupe du monde suit son cours. Hier soir, le Maroc et la France se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Tombeurs respectifs du Canada et du Paraguay, les deux nations vont se retrouver comme en 2022, un tour plus tôt.

Mondial 2026 : Le Maroc s’en sort grâce à son réalisme

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Le score de ce Canada-Maroc ne reflète en rien la physionomie du match. Grâce à un doublé d’Azzedine Ounahi et un but de Soufiane Rahimi dans les arrêts de jeu, les Lions de l’Atlas ont éliminé les Canucks 3-0. Les statistiques penchent en faveur des partenaires de Jonathan David. Le Canada a tiré dix fois au but contre cinq pour le Maroc, mais n’a cadré que trois fois, soit une fois de moins que son adversaire.

Les hommes de Mohamed Ouahbi ont fait preuve d’une efficacité redoutable devant les cages, ce qui a manqué aux hommes de Jesse Marsch. À la 50e minute, sur un service de son capitaine Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi trompe Maxime Crépeau d’une frappe placée au premier poteau. C’est encore lui qui vient doubler la mise à la 82e minute d’une autre frappe, cette fois-ci en lucarne. Enfin, Rahimi inscrit le but du KO à la 98e minute sur une contre-attaque rudement bien menée.

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Pour la deuxième fois de son histoire, en deux éditions consécutives, le champion d’Afrique en titre rallie les quarts de finale de la Coupe du monde. Son adversaire est bien connu, puisqu’il s’agira de celui qu’ils ont affronté il y a quatre ans au Qatar. C’était alors en demi-finale.

La France a dû faire preuve de sang-froid

Ce fameux adversaire a, lui, dû batailler, sans pouvoir jouer au foot, contre les guerriers paraguayens. Dans un match haché où l’objectif de « la Albirroja » était de faire sortir les Bleus de leurs gonds, c’est le Paraguay qui finit vert de rage. L’équipe de France s’est sortie de ce piège, tout en y entrant un peu, sans y avoir laissé trop de plumes et avec la qualification en prime.

Il aura fallu un éclair de génie de Désiré Doué pour obtenir un penalty, aussitôt transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute, pour venir à bout des combattants UFC sud-américains. 13 fautes à 11 pour les partenaires de Julio Enciso, pour aucun carton jaune contre trois en faveur des Français. Difficile à expliquer, si ce n’est pointer du doigt la prestation manquée d’Ilgiz Tantashev, l’arbitre ouzbek de la rencontre.

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L’essentiel à la fin reste la qualification des Bleus pleine de sang-froid et le fait que Kylian Mbappé ait égalé Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la compétition avec sept réalisations. L’été se poursuit donc pour les hommes de Didier Deschamps avec le retour d’un vrai match de football le 9 juillet prochain, en quarts.

Souvenir de 2022

Il y a quatre ans, Théo Hernandez et Randal Kolo Muani propulsaient la France en finale de la Coupe du monde. Une victoire 2-0 dans un contexte presque familier face au Maroc en demi-finale. Un match dominé par les Lions de l’Atlas, qui ne comptent plus que quatre joueurs titulaires en 2022 et encore titulaires en 2026 : Ounahi, Hakimi, Mazraoui et Bono.

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Ce soir du 14 décembre, il avait fallu compter sur un grand Hugo Lloris, réalisant un des plus beaux arrêts de la compétition sur un des plus beaux gestes de cette dernière : un ciseau acrobatique de Jawad El Yamiq. Aujourd’hui, l’ancien gardien de Tottenham n’est plus là, ni le défenseur marocain, mais une autre génération de joueurs est prête à marquer l’histoire. De quoi rendre cette affiche on ne peut plus prestigieuse.