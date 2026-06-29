Mondial 2026 : Les seizièmes de finales sont lancées !

En ce 29 juin, la Coupe du monde a déjà son premier huitième de finaliste en le Canada. Vainqueur des Bafana Bafana à la 92ème minute grâce à une superbe frappe de Stephen Eustaquio. Avec encore un total de 15 matchs dans ce tour, c’est là que tout va se jouer.

Eustaquio dans l’histoire canadienne

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Le but qui marque tout un peuple. Alors que le seizième de finale entre le Canada et l’Afrique du Sud était plus que serré et que les prolongations ont commencé à pointer le bout de leur nez, c’est le légendaire milieu canadien Stephen Eustaquio qui en a décidé autrement et qui envoie finalement sa nation en huitièmes de finale de Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Dans le sublime SoFi Stadium, le Nord s’impose et continue son chemin.

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Après avoir déjà réussi à sortir des poules, l’Afrique du Sud quitte la compétition avec la tête haute, et une raison de rentrer fière au pays. Avec ce seul et unique seizième de finale de Coupe du monde dans leur histoire, les Bafana Bafana n’ont aucune raison d’être tristes de leur parcours ainsi que de leurs talents, car ils nous impressionneront de nouveau lors de la prochaine CAN.

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Dès ce soir, les coéquipiers de Vinicius et Cunha devront se débarrasser de Nagatomo et le Japon pour espérer continuer la route, pour donner le Graal à Neymar, qui fera très certainement le voyage. Deux styles différents qui n’hésiteront pas à nous montrer leurs talents au grand complet. Il suffit de simplement profiter des 20 jours de compétition qui nous restent.

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Avec un tel affrontement, le Brésil devra de nouveau montrer pourquoi il est le pays avec le plus de Coupes du monde sur la planète et pourquoi il ne compte pas être mis dehors dès ce soir, au NRG Stadium de Houston. Et dans la nuit, les Pays-Bas vont se déchirer en deux, avec le Maroc-Hollande qui nous attend sur les coups de 3 heures du matin.

En connaissant l’énorme diaspora marocaine présente dans le pays, mais aussi le fait que de nombreux joueurs marocains viennent des Pays-Bas tels que Noussair Mazraoui ou encore Sofiane Amrabat, prouvant la présence d’une diaspora forte.

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En tout cas, les deux équipes ne lâcheront rien et se donneront à fond pour honorer leur contrat envers la nation qu’ils représentent. Désormais, la marche pour le trophée n’est plus si grande et on s’en approche rapidement.