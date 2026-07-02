Lionel Messi : celui qui réinvente le football

Plus de vingt ans après son premier match professionnel, Lionel Messi est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Une distinction qu’il s’est forgée au fil des années avec le FC Barcelone et l’Argentine, même si rien n’aura été évident à ses débuts.

Lionel Messi : des statistiques impressionnantes avec le FC Barcelone

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Le 16 octobre 2004, le FC Barcelone affronte l’Espanyol Barcelone au stade de Montjuïc pour le compte de la 7e journée de Liga. À la 82e minute, Deco cède sa place à un gamin au visage juvénile et à la silhouette encore frêle : Lionel Messi. De son vrai nom, Lionel Andrés Messi Cuccitini, alors âgé de 17 ans au moment de fouler la pelouse de l’Espanyol Barcelone pour le derby de Catalogne, il marque le début de sa carrière professionnelle et de son histoire d’amour avec le Barça.

Les années passent et 17 saisons plus tard, Lionel Messi a redéfini l’idée même du talent et révolutionné son sport. Avec le FC Barcelone, Messi, c’est : 778 matchs, soit plus que n’importe qui, 672 buts, 269 passes décisives, 35 titres remportés dont 4 Ligues des champions et 6 Ballons d’Or, en ajoutant ceux acquis avec le PSG en 2021 et avec l’Inter Miami en 2023 grâce à son Mondial 2022 avec l’Argentine, portant son total à 8. Impressionnant.

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Il a aussi remporté 6 Souliers d’Or Européens, 6 Pichichis ou encore 10 Liga (comptabilisées dans ses 35 titres), la plupart devant le grand rival, le Real Madrid. Malheureusement, chaque histoire a une fin. L’été 2021 sera celui des larmes pour les supporters des Blaugranas et celui des adieux pour « La Pulga ». Il quitte la Catalogne et le FC Barcelone mettant un terme à une carrière légendaire avec son premier grand amour.

Sa signature avec les Blaugranas s’est jouée à une serviette près

Cependant, Leo Messi, ce n’aura pas toujours été un parcours tracé d’avance ni un récit idyllique. Le natif de Rosario, en Argentine, c’est aussi un surdoué de 13 ans en proie à des problèmes de croissance ayant freiné son évolution. Pour faire simple, à 12 ans, Messi avait la morphologie d’un enfant de 10 ans. La solution était simple pour lui : un traitement hormonal et un nombre incalculable d’injections avec des seringues de la taille à effrayer un gamin de son âge.

Ce fameux traitement devait être financé par le FC Barcelone à sa venue ainsi que l’hébergement de sa famille, car l’argentin était mineur. L’idée fut donc abandonnée jusqu’à… cette serviette magique. Horacio Gaggioli, agent de joueurs, décide d’en parler à Charly Rexach (dirigeant au Barça à l’époque).

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Le 14 décembre 2000, lors d’un déjeuner dans un club de tennis, le destin de Messi change : « Charly attrape une serviette de table et écrit qu’il s’engage à recruter Messi, met la date, les noms et signe […] Ils (les recruteurs du Barça) s’engageaient à faire venir toute sa famille en février 2001, ce qu’ils ont fait » évoque-t-il à L’Équipe. Il conclut : « Cette serviette a changé l’histoire du Barça. » Deux ans plus tard, « La Pulga » est convoqué avec l’équipe A du FC Barcelone pour une tournée estivale.

Il est vu comme un messie en Argentine

À Rosario, là où il a foulé pour la toute première fois un terrain de foot, celui des Newell’s Old Boys, son club formateur, Messi est adulé, célébré comme un héros chaque année quand vient le jour de son anniversaire. À une lettre près, son nom prendrait un sens encore plus fort… Pour les Argentins, le numéro 10 de l’Albiceleste est un messie. Federico Steinmann, avocat au barreau de Grenoble et originaire d’Argentine, évoquait au Dauphiné Libéré il y a quelques jours : « Si Maradona est Dieu, Messi est son prophète ».

L’homme aux 123 buts et 61 passes décisives en 202 matchs en sélection, a tout gagné avec sa nation. En commençant par les Jeux Olympiques en 2008, puis la Copa América par deux fois en 2021 et 2024 ainsi qu’une Finalissima en 2022 et son plus beau succès : la Coupe du monde 2022. Surnommé « La Pulga » signifiant « la puce » en référence à sa petite taille, il aura grandement dominé son sport.

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Le prochain rendez-vous pour Messi et ses partenaires se tiendra dans la nuit de samedi à dimanche prochain à minuit contre le Cap-Vert. L’objectif est d’aller chercher une qualification qui leur est promise en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais attention aux Requins Bleus qui ont tenu en échec lors de leur entrée en lice le champion d’Europe en titre : l’Espagne !