Kylian Mbappé : le monsieur Coupe du monde

Auteur d’un doublé contre la Suède, hier soir, pour le premier match couperet des Bleus en Coupe du monde, Kylian Mbappé n’en finit plus d’écrire son nom dans l’histoire côté football français. L’attaquant madrilène fait preuve d’une redoutable efficacité dans ce mondial.

Kylian Mbappé : des débuts fracassants pour sa première Coupe du monde

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Inarrêtable. C’est le mot qui revient sur toutes les lèvres dès que l’on parle de Kylian Mbappé en Coupe du monde. Originaire de Bondy, en Seine-Saint-Denis, il voue un culte, depuis tout petit, à cette compétition qu’il domine depuis sa première participation, il y a huit ans.

Retour en 2018, à Moscou, en Russie. Kylian Mbappé n’a alors que 19 ans et 6 mois, et les étincelles viennent de lui. Dès le deuxième match de groupe face au Pérou, il inscrit son premier but en Coupe du monde, devenant ainsi le plus jeune joueur français à marquer dans un tournoi majeur.

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La suite de la compétition est magistrale pour lui et pour sa sélection. Il se distingue une nouvelle fois en huitièmes de finale contre l’Argentine, où il est double buteur au terme d’un match spectaculaire remporté 4 buts à 3 par les Bleus. Arrivé en finale contre la Croatie, deux semaines plus tard, il marque un but et glane son premier Mondial avec l’Équipe de France. De quoi parfaitement lancer son histoire avec la plus prestigieuse des compétitions internationales.

Plus mature et encore plus efficace par la suite

Après cette édition de 2018 et ses records à tout-va, avec quatre buts inscrits, « Kyky » va encore doubler la mise en 2022. Une autre campagne ahurissante, au terme de laquelle il quitte le stade de Lusail, au Qatar, avec huit réalisations à son actif.

Il y a 4 ans, la France s’est une nouvelle fois hissée en finale du Mondial 2022. Face à elle, l’Argentine d’un certain Lionel Messi, alors joueur du PSG comme le merengue français. Ce soir-là, la terre s’est arrêtée de tourner pour admirer le chef-d’œuvre qu’était cette finale. Défaits aux tirs aux buts, après avoir été menés 2 à 0 à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les Bleus perdent la tête haute.

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Un homme s’est une fois de plus illustré : Kylian Mbappé. En inscrivant un triplé historique, il est devenu le deuxième joueur de l’histoire à réaliser une telle performance lors d’une finale de Coupe du monde, après Geoffrey Hurst, en 1966. Ce soir-là, il a porté son total à quatre buts en finale de la compétition, en comptant son réalisation de 2018.

Le Mondial 2026 pour confirmer ses prédispositions

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, l’équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et Mbappé compte six réalisations, à égalité avec Lionel Messi. Double buteur face au Sénégal, à l’Irak et face à la Suède, soit trois des quatre matchs joués par les Bleus, il porte son total à dix-huit buts en Coupe du monde.

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Il a égalé puis dépassé l’Allemand Miroslav Klose qui détenait ce record au début du tournoi avec seize réalisations. L’ancien joueur du PSG reste cependant le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, derrière Lionel Messi qui compte un but de plus. Le sniper Kylian Mbappé a donc le meneur de jeu de l’Albicéleste dans le viseur et n’attend qu’une chose : le moindre faux pas de son rival.

Adoubé par les plus grands et toujours assez jeune pour continuer de briller

Le phénomène de Bondy n’est plus à présenter ; il trace sa route vers la légende en laissant son empreinte à chaque grande occasion, de la Croatie en 2018 à l’Argentine en 2022, malgré la défaite. Le joueur de 27 ans est même encensé par ses prédécesseurs.

Ronaldo « le vrai » ou « R9 » confiait dans les colonnes de l’Équipe il y a quelques jours : « Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l’un des plus grands du football actuel et un héritier naturel des légendes du jeu. » Des mots qui prennent instantanément sens lorsqu’ils sortent de la bouche d’un joueur de la trempe d’ « Il Fenomeno ».

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Toujours affûté et encore jeune, le capitaine des Bleus se voit disputer plusieurs Coupes du monde. Bien que Pelé possède tous les records de précocité et celui du nombre de Mondiaux remportés (3), et que Messi rôde pour l’instant dans les parages, la légende de Mbappé s’écrira encore dans les années à venir, même s’il aurait déjà de quoi remplir quelques chapitres.