Mondial 2026 : Le Paraguay, véritable menace pour la France ?

L’équipe de France affronte le Paraguay, samedi soir, à 23h, à Philadelphie, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Vainqueurs de l’Allemagne en seizièmes, les Sud-Américains comptent bien jouer un mauvais tour aux Bleus. Une affiche qui rappelle de bons souvenirs à Laurent Blanc.

France : Souviens-toi de ce huitième en 1998

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Et Thierry Gilardi s’exclama : « La lumière est venue de Laurent Blanc… ». Ce dimanche 28 juin 1998 restera gravé dans le marbre pour Laurent Blanc, le buteur héroïque à la 114e minute face au Paraguay. Sur une remise géniale de la tête de David Trezeguet, « Lolo White », comme on le surnomme, envoie la France en quart de finale de sa propre Coupe du monde. Un but historique puisqu’il fut le premier « but en or » de l’histoire de la compétition.

Ce match aura été ô combien difficile pour les Bleus de la génération 98. Sous la chaleur extrême du stade Bollaert en plein après-midi, avec une pression monstre sur les épaules des joueurs devant leur public, et face à une équipe paraguayenne prête à mourir sur le terrain, ce jour-là, les hommes d’Aimé Jacquet se sont fait quelques sueurs froides.

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Le lendemain, l’Équipe titrait en une : « La délivrance ». Celle qui a permis aux Bleus de filer par la suite jusqu’en finale et de terminer en apothéose face au Brésil : 3-0. Les voilà champions du monde, et voilà surtout la première étoile sur le maillot. L’histoire retiendra de cette aventure ce huitième de finale contre le Paraguay, l’extravagant gardien José Luis Chilavert et l’extra-gagnant défenseur Laurent Blanc.

Rebelote 28 ans plus tard pour Mbappé et les siens ?

Sans perdre le nord, de Lens à l’Amérique et plus précisément à Philadelphie, l’équipe de France retrouvera le Paraguay samedi soir en huitièmes de finale de Coupe du monde, drôle de coïncidence… « La Albirroja » promet ainsi de faire vivre le même enfer qu’en 1998 aux hommes de Didier Deschamps, présent il y 28 ans à Bollaert. Il est prévenu.

Après le succès du Paraguay face à l’Allemagne, le sélectionneur sud-américain, Gustavo Alfaro déclarait : « Cette victoire, ce fut une démonstration absolue de respect de soi et de conviction. Un mélange de sang de sacrifice et d’utopie qui a rendu possible l’impossible. » Des paroles fidèles à l’ADN qu’il inculque à ses joueurs, nommé : « la garra guaraní ».

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Cette dernière consiste à adopter un style de jeu et une mentalité d’hargneux. Le beau jeu n’est pas de sortie, mais les tacles, eux, le sont. Dans un contexte qui sera semblable à celui d’il y a presque trois décennies avec la chaleur, la tension et la pression, les Bleus vont souffrir et très certainement y laisser des plumes.

« Nous avons nos atouts pour battre la France »

À l’image de son sélectionneur, le meneur de jeu du Paraguay, Julio Enciso ne mâche pas ses mots. Le Strasbourgeois, véritable joyau du football européen, mène ses partenaires à la victoire à seulement 22 ans. Au micro de beIN SPORTS, après le match contre l’Allemagne, il affirmait : « Nous allons essayer de faire mal à tous ceux qui se présenteront face à nous. » « Nous avons nos atouts pour battre la France et ses stars », poursuivait-il.

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Cela ne lui empêche tout de même pas de reconnaître le talent du tombeur de la Suède au tour précédent : « La France est une très bonne équipe avec des joueurs de très haut niveau. Ils gagnent tout et nous allons nous préparer à les affronter comme il se doit. » Le message est passé, et on ne serait pas contre qu’un des Bleus enfile de nouveau les habits de lumière de Laurent Blanc samedi soir.