Mondial 2026 : La Croatie éliminée, Modric reste flou sur son avenir

Battue par le Portugal cette nuit, la Croatie est éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Luka Modrić disputait ainsi son dernier match dans la compétition et peut-être son dernier en sélection. Une page qui se tourne pour la star croate.

Mondial 2026 : Luka Modrić, la légende du football croate

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Cette nuit, dans un duel de vétérans entre Cristiano Ronaldo, 39 ans, et Luka Modrić, 40 ans, l’un des deux anciens Madrilènes semblait destiné à mettre terme à son histoire avec la Coupe du monde. Ce matin, c’est chose faite pour le Croate. Après vingt années de loyaux services rendus à sa sélection, l’ex-milieu de terrain de l’AC Milan aura marqué l’histoire de sa nation dans la tournoi.

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Il aura joué 202 matchs avec les Vatreni, ce qui constitue un record pour l’équipe au damier, et inscrit 29 buts pour 27 passes décisives. Formé au Dinamo Zagreb en 2003, il vient de conclure son cinquième Mondial. En 2018, la Croatie s’est hissée en finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Battus par les Bleus sur le score de 4 buts à 2, les hommes de Zlatko Dalić signent un exploit retentissant qui couronnera Luka Modrić Ballon d’Or 2018 quelques mois plus tard.

Un scénario cruel renvoie la Croatie au pays

C’est donc le Portugal qui verra les huitièmes de finale du Mondial 2026 face à l’Espagne de Lamine Yamal. La Croatie s’est inclinée 2-1 sur une réalisation à la 91e minute du néo-Milanais Gonçalo Ramos. Cependant, le fait marquant de cette partie s’est déroulé en toute fin de match. Alors que Joško Gvardiol pensait égaliser à deux partout à la 103e minute, le ballon a touché les cheveux d’Igor Matanović, mettant ainsi Marco Pašalić, le passeur décisif, en position de hors-jeu.

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En zone mixte, les Croates et leur sélectionneur Zlatko Dalić n’ont pas caché leur frustration : « L’arbitrage était mauvais et toutes les décisions litigieuses ont été contre nous. » Le numéro 10 des Vatreni en a aussi profité pour revenir sur le penalty très controversé accordé au Portugal en première mi-temps : « Pour moi, ce n’était pas un penalty […] On n’accorde pas de penalties comme ça au football. » « On dirait que ça joue toujours contre nous », conclut-il.

Modrić continue de faire planer le doute sur son futur

Dans ce contexte, une chose est certaine : le natif de Zadar a disputé son dernier match en Coupe du monde. Ce qui l’est beaucoup moins, en revanche, c’est de savoir si cette rencontre était la dernière de sa carrière internationale. Sur le sujet, les avis divergent. Certains médias croates sont formels, d’autres attendent la déclaration fatidique.

Le principal concerné a simplement déclaré après le match : « Aujourd’hui n’est pas le jour. Vous connaîtrez bientôt ma décision ». De son côté, Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, lâche une bombe : « D’après les informations dont je dispose, ils peuvent dire au revoir. Profitez-en tant que ça dure. »

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