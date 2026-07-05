Mercato : Incroyable ! Benatia fait déjà son retour à l’OM

Quelques semaines seulement après son départ officiel, Medhi Benatia continue de faire parler de lui à l’OM. L’ancien directeur sportif est même toujours actif au sein du club marseillais, selon le président Stéphane Richard.

Mercato OM : Medhi Benatia, conseiller non officiel de Stéphane Richard ?

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Stéphane Richard a profité d’une interview accordée au journal La Provence pour s’exprimer sur la situation de Medhi Benatia. Selon le président de l’Olympique de Marseille, l’ancien directeur sportif n’a aujourd’hui plus de contrat avec le club, mais continue de jouer un rôle en coulisses.

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« Benatia est là, à Marseille, il y a des contacts. À partir du moment, où les choses sont claires, que ce n’est plus lui qui décide, je prends avec plaisir tout ce qu’il peut nous apporter. Je n’ai aucun préjugé de principe avec lui, bien au contraire. Il est apprécié par Frank et son entourage, il a sa personnalité, personne ne peut lui enlever le fait qu’il est passionné par ce qu’il fait.

C’est un garçon qui ne laisse pas indifférent et a de la valeur. Les circonstances ont fait qu’il est parti, il n’a aucun lien avec le club, aucun contrat, mais il y est très attaché. J’apprécie ça chez lui, il n’est pas parti du jour au lendemain », a expliqué Stéphane Richard.

En clair, le président voit en Medhi Benatia un atout potentiel, mais dans un cadre, où la décision finale ne lui appartiendrait plus. En d’autres termes : l’ancien collaborateur de Pablo Longoria continuerait bien à être le conseiller, mais non officiel, du board marseillais. Stéphane Richard indique toutefois qu’il ne ferme pas la porte à ses apports, à condition que le cadre soit clairement défini.

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Selon ses propos, Benatia reste apprécié par Frank McCourt et son entourage, et conserve un attachement au club malgré son départ.