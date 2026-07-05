Mercato PSG : Létang lâche une bombe sur le prix de Bouaddi

Le LOSC ne fera aucun cadeau pour Ayyoub Bouaddi sur ce mercato estival. Notamment convoité par le PSG, Manchester City et le Real Madrid, le milieu de terrain lillois va coûter très cher, selon son président Olivier Létang.

Mercato PSG : Olivier Létang s’aligne sur le marché pour Bouaddi

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Ce n’est pas cette Coupe du Monde, qui se dispute en Amérique, qui va freiner la hype autour d’Ayyoub Bouaddi. Bien au contraire. À 18 ans, le milieu de terrain du LOSC Lille découvre la sélection du Maroc et confirme plus que jamais un talent fou et une précocité inimaginable. Auteur de solides prestations durant ce Mondial, le natif de Senlis explose aux yeux de tous et attise encore davantage de convoitise.

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Ciblé par presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris SG, Manchester City et le Real Madrid, Ayyoub Bouaddi a de fortes chances de changer d’air au terme du mercato d’été en cours. Conscient de cette situation, Olivier Létang compte bien en tirer un gros chèque.

Profitant de son entretien avec Eurosport, le président des Dogues n’a pas fixé de prix pour Bouaddi, mais s’est basé sur le transfert de Sandro Tonali à Tottenham pour 115 millions d’euros, et celui d’Elliot Anderson à Manchester City pour 135 millions d’euros, pour envoyer un message aux courtisans de son jeune protégé.

« De très nombreux clubs sont intéressés par lui, mais très peu peuvent se l’offrir aujourd’hui », a prévenu Létang avant de poursuivre : « Il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et a une marge de progression encore très importante. Il n’a que 18 ans et tout l’avenir devant lui. Il est concentré pour continuer à grandir et tout gagner. »

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Puis Létang a subtilement donné un indice sur le prix qu’il faudra débourser pour convaincre Lille de laisser partir son numéro 39. « Comment répondre à cette question ? J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliot Anderson ou Sandro Tonali, qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans », a expliqué l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain.

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En prenant pour référence des transferts dépassant assez largement les 100 millions d’euros, Olivier Létang envoie un avertissement aux prétendants : pour arracher Bouaddi cet été, il faudra probablement réaliser l’un des plus gros transferts du marché estival.