Mercato PSG : Enorme rebondissement pour Ayyoub Bouaddi !

Ayyoub Bouaddi voit son avenir s’accélérer à une vitesse folle alors que les plus grands clubs européens multiplient les approches. Alors que plusieurs informations contradictoires circulent sur l’intérêt du PSG, un nouveau rebondissement vient relancer un dossier qui anime tout le mercato estival.

‎Mercato PSG : Bouaddi au coeur de toutes les rumeurs

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‎Ces derniers jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des plus commentés du marché. Révélation du LOSC et désormais sous les couleurs du Maroc sur la scène internationale, actuellement à la Coupe du Monde, le jeune milieu de terrain attire logiquement les convoitises des plus grandes écuries européennes.

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‎Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain ne prévoit pourtant pas de recruter un milieu de terrain durant ce mercato, sauf départ totalement inattendu dans ce secteur. Le média précise également que le joueur apprécie le projet parisien, mais qu’aucune offensive concrète n’est programmée à ce stade par les dirigeants de la capitale.

‎Une concurrence européenne d’un niveau exceptionnel

‎Pendant que Paris temporise, plusieurs cadors accélèrent leurs démarches. Manchester City, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich suivent attentivement le dossier, tandis que le FC Barcelone et le Real Madrid restent également à l’affût des moindres évolutions.

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‎Toujours selon RMC Sport, le président lillois Olivier Létang privilégierait une vente accompagnée d’un prêt immédiat au LOSC afin de permettre à Bouaddi de poursuivre son développement une saison supplémentaire. Une stratégie qui valoriserait un joueur estimé à au moins 70 millions d’euros, un montant susceptible d’augmenter avec la concurrence et ses performances remarquées lors de la Coupe du monde 2026.

‎Un rebondissement qui entretient le suspense

‎En parallèle, le compte X PSG Inside Actus affirme que le PSG s’apprêterait finalement à passer à l’offensive dès cette semaine. Selon cette source, Nasser Al-Khelaïfi se serait personnellement investi afin de convaincre le jeune international marocain de rejoindre le projet parisien, faisant de cette semaine un moment potentiellement décisif.

Ayyoub Bouaddi : le PSG passe à l'offensive dès cette semaine , une concurrence XXL s'annonce



Le Paris Saint-Germain est prêt à accélérer dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Considéré comme l'un des plus grands talents du football français, le milieu de terrain du LOSC est… https://t.co/2tnThQzJ57 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 28, 2026

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En l’état actuel des choses, Ayyoub Bouaddi n’a pas encore reçu d’offre officielle du PSG confirmée par des sources institutionnelles, mais son profil reste suivi et un retournement de situation ne peut être totalement exclu. Dans un mercato où les positions évoluent rapidement, le club parisien sait qu’il devra agir vite s’il souhaite devancer une concurrence composée de plusieurs géants européens.