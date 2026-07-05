Mercato SRFC : Coup de théâtre pour l’arrivée de Cresswell !

Déjà d’accord avec le joueur sur les termes de son futur contrat, le Stade Rennais (SRFC) peine à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de Toulouse FC pour le transfert de Charlie Cresswell. Les négociations entre les deux clubs s’enlisent.

Mercato : Charlie Cresswell a dit oui au SRFC

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Le départ de Charlie Cresswell est plus qu’une évidence. Le défenseur anglais devrait s’engager avec le Stade Rennais pour remplacer Jérémy Jacquet au sein de l’effectif de Franck Haise. Ciblé depuis le début de l’été, le défenseur du Toulouse FC se rapproche grandement de la Bretagne. En effet, selon Ouest-France, un accord aurait été trouvé entre l’Anglais de 23 ans et le SRFC.

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Mais rien n’est encore joué dans ce dossier, puisque les pensionnaires du Roahzon Park doivent trouver un terrain d’entente avec le club haut-garonnais pour les modalités du transfert. Courtisé par des clubs anglais de Premier League, Charlie Cresswell semble donner sa priorité à la Ligue 1 et donc aux Rouge et Noir. Cependant, le TFC ne compte pas brader l’un des joueurs les plus bankables de son équipe et cela pourrait compliquer la finalisation du deal.

Toulouse exige 25M€ pour Charlie Cresswell

Charlie Cresswell, auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs de Toulouse, correspond parfaitement au profil recherché par le staff du SRFC pour remplacer Jérémy Jacquet : jeune, déjà performant en Ligue 1 et doté d’une importante marge de progression. De son côté, Toulouse n’a aucune intention de négocier à la baisse.

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Arrivé en 2024, Cresswell est devenu un élément majeur de la défense violette et le club estime que sa valeur justifie pleinement un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Cette fermeté est renforcée par la concurrence anglaise.

Crystal Palace suit toujours le dossier et pourrait revenir à la charge si un départ de Maxence Lacroix venait à se concrétiser. Une situation qui permet au TFC de conserver une position de force dans les négociations. Si le Stade Rennais reste aujourd’hui le favori grâce à l’accord trouvé avec le joueur, le transfert est encore loin d’être finalisé.

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Tant que le club breton ne s’approchera pas des exigences financières de Toulouse, le dossier restera bloqué. Reste donc à voir comment va se terminer ce feuilleton.