Mercato PSG : Al-Khelaïfi touche au but pour Yan Diomande !

Le PSG avance sérieusement sur l’un des dossiers les plus chauds du mercato : Yan Diomande. L’ailier de Leipzig veut rejoindre les rangs du club de la capitale et Nasser Al-Khelaïfi semble bien embarqué pour conclure cette opération.

Mercato : Yan Diomande au PSG pour 100M€ ?

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Malgré la dernière sortie médiatique du directeur sportif du RB Leipzig, annonçant notamment que Yan Diomande n’allait pas bouger cet été, le Paris Saint-Germain avance bien sur ce dossier.

« Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine. Nous ne reviendrons pas sur cette décision. Nous savons également ce qu’il vaut en tant que joueur. Bien évidemment, s’il continue sur cette lancée, il arrivera un moment où il faudra franchir une nouvelle étape. Mais pas cette année », avait déclaré Marcel Schäfer dans les colonnes du journal Bild.

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Et pourtant. Ces dernières heures, l’international ivoirien de 19 ans a été annoncé très proche du PSG et le journaliste Ben Jacobs rapporte ce dimanche que les négociations s’accélèrent entre Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club allemand. Le spécialiste mercato assure même que l’opération pourrait finalement se régler autour de 100 millions d’euros, bonus compris.

« Les discussions entre le PSG et Leipzig pour Yan Diomande progressent et les négociations tournent maintenant autour d’un package total d’environ 100M€. Paris est confiant sur le fait de faire baisser le prix de l’Ivoirien », écrit le journaliste anglais. Le transfert de Yan Diomande pourrait avoir une incidence sur l’avenir de Bradley Barcola à Paris.

Bradley Barcola prêt à partir cet été ?

À Barcelone, certains estiment que les mouvements offensifs du PSG cet été, notamment l’arrivée annoncée de jeunes talents comme Yan Diomande, pourraient redistribuer les cartes dans la hiérarchie offensive parisienne. Selon Sky Sport, les discussions avancent entre le Paris Saint-Germain et Leipzig et les négociations tournent maintenant autour d’un package total d’environ 100 millions d’euros.

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Une situation que les décideurs barcelonais surveilleraient de près, espérant profiter d’un éventuel manque de stabilité. De son côté, Bradley Barcola sort d’une saison solide avec le Paris Saint-Germain, même si son rôle a parfois fluctué dans les grands rendez-vous sous les ordres de Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol continue d’apprécier son profil, mais la concurrence en attaque reste importante à Paris. Sous contrat jusqu’en juin 2028 et évalué à environ 70 millions d’euros, l’ancien joueur de l’OL a disputé 49 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 13 buts et 7 passes décisives.

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Pour l’heure, aucune décision n’est prise en interne, mais tout pourrait s’accélérer après la Coupe du Monde 2026.