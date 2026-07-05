Mercato ASSE : Après Breum, un autre crack danois arrive !

À peine l’arrivée de Jakob Breum enregistré, l’ASSE retourne déjà sur le mercato et un autre crack danois pourrait débarquer dans le Forez dans les jours ou semaines à venir. Explications.

Mercato ASSE : Après Jakob Breum, un défenseur ciblé

La suite après cette publicité

Visiblement, l’ASSE ne compte pas s’arrêter à Jakob Breum sur ce mercato estival. Après avoir officialisé la signature du milieu offensif de 22 ans en provenance de Go Ahead Eagles, les dirigeants du club ligérien auraient déjà activé une nouvelle piste danoise pour renforcer l’effectif de son nouvel entraîneur Ian Cathro.

Lisez aussi : ASSE : Jakob Breum, un message fort aux Verts et aux Aigles

À voir

PSG Mercato : Campos passe à l’action pour Folarin Balogun !

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par l’Insider Babou Le Vert, Loïc Perrin et Ivan Gazidis négocieraient en ce moment actuellement avec le FC Midtjylland pour tenter de recruter Victor Bak.

« Exclu : L’AS Saint Etienne tente de négocier avec le club Danois Midtjylland pour son jeune latéral gauche de 22 ans Victor Bak. Comme Jakob Breum, Bak n’est pas insensible à l’idée de jouer en L2 malgré l’intérêt des clubs de premières divisions. Affaire à suivre… », écrit le spécialiste de l’ASSE sur Twitter.

Âgé de 22 ans, le latéral gauche est considéré comme un joueur à fort potentiel. Sous contrat avec le club danois jusqu’en juin 2030, le natif d’Osterild suscite également l’intérêt de plusieurs écuries de l’élite européenne. Pour autant, l’ASSE posséderait un sérieux atout dans ce dossier. Comme son compatriote Jakob Breum, Victor Bak accorderait sa préférence à un transfert à Saint-Étienne, malgré la présence des Verts en Ligue 2.

À voir

Mercato : Incroyable ! Benatia fait déjà son retour à l’OM

Lisez aussi : Mercato ASSE : Jakob Breum renforce Saint-Etienne après Naïr

La source spécialisée explique que le jeune défenseur, désireux de franchir un cap, serait séduit par le projet sportif porté par Ian Cathro et les dirigeants stéphanois. Après avoir finalisé l’arrivée de Breum, l’ASSE pourrait poursuivre son mercato scandinave avec un renfort capable d’apporter de la concurrence et de la profondeur au poste de latéral gauche. Les discussions se poursuivent désormais avec Midtjylland pour tenter de trouver un accord.

Lire la suite sur l’ASSE

ASSE Mercato : L’avenir de Loïc Perrin menacé en interne ?

ASSE : Cathro tient sa nouvelle pépite, c’est un défenseur

À voir

Mercato PSG : Létang lâche une bombe sur le prix de Bouaddi

Si les négociations aboutissent, Victor Bak pourrait devenir l’une des prochaines recrues estivales de l’AS Saint-Étienne, bien ambitieux sur ce mercato.